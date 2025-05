Alta tensione dopo un violento scontro tra auto

Ravenna, 6 maggio 2025 – Poco dopo le 9.30 di questa mattina, si è verificato un incidente stradale a Ravenna, all’incrocio tra via Narsete e via Atalarico, nei pressi della chiesa di San Vittore. Una Toyota Yaris, secondo le prime ricostruzioni, ha centrato in pieno una Nissan Micra che sopraggiungeva da via Narsete.

L’impatto è stato particolarmente violento. A bordo della Micra viaggiava una famiglia composta da due anziani genitori e due figli adulti. Ad avere la peggio è stato il figlio seduto sul lato passeggero, colpito con forza anche dall’esplosione dell’airbag. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al ferito, cosciente ma che recentemente aveva subito un importante intervento sanitario.

Nei momenti successivi allo scontro si sono registrate anche tensioni tra gli occupanti dei veicoli, in quanto secondo la famiglia a bordo della Micra, l'altra vettura viaggiava a velocità molto elevata e avrebbe ignorato la precedenza su via Atalarico. Polizia sul posto per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo i residenti della zona non è la prima volta che in questo quartiere si verificano incidenti. Le strade sono strette, la segnaletica orizzontale è ormai sbiadita, e mancano completamente dossi rallentatori o altri dispositivi di dissuasione della velocità, spesso eccessiva. “Il Comune – lamentano alcuni abitanti – è stato più volte sollecitato a intervenire, ma finora non è stato fatto nulla per garantire la sicurezza”.

La dinamica completa dell’incidente è ora al vaglio degli agenti, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza di una zona che, ancora una volta, si rivela teatro di uno scontro potenzialmente tragico.