A Traversara l'Ultramaratona della Pace: il ricavato a favore popolazione alluvionata

Traversara (Ravenna), 8 gennaio 2025 – Nella frazione bagnacavallese di Traversara è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’ ‘Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone - Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo’, la cui 16ma edizione è in programma domenica prossima (12 gennaio), con il ricavato che sarà devoluto a favore delle persone colpite dall’alluvione.

Come sarà la gara

La gara, omologata Asi, è organizzata da Krakatoa Sport in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione ‘Traversara in Fiore’ e il Consiglio di zona di Traversara, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. L’Ultramaratona della Pace, che rientra nel calendario delle iniziative di ‘Bagnacavallo d’inverno’, è inserita anche nel circuito nazionale Iuta (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail). Sono ammessi a partecipare atleti tesserati Fidal/Eps. Il circuito di 6.430 metri tra Traversara e Bagnacavallo, al 70% su asfalto e al 30% su strade bianche e trail, verrà ripetuto sette volte per un totale di 45 chilometri. La partenza avverrà alle 9 davanti al centro civico ‘Oreste Leonardi’.

La carica dei 300

“Traversara vuole risorgere e il mondo podistico nazionale – commenta Enrico Vedilei di Krakatoa Sport – non si è dimenticato di questa bellissima e accogliente cittadina che da 15 anni coccola nei minimi particolari tutti gli atleti, anche con le tagliatelle che si mangiano dopo la gara e che per la loro bontà hanno fatto il giro del mondo. Quest’anno, più che mai, in molti verranno a Traversara per regalare un po’ di colore e molta solidarietà alla popolazione colpita dall’alluvione. La potremmo chiamare la carica dei 300, visto che ci si aspetta un numero simile di partecipanti alla competitiva, più altri amici e accompagnatori nella non competitiva. Il percorso, per cause di forza maggiore, dovrà subire una piccola variazione, ma la distanza totale rimarrà sempre di 45 chilometri”.

Competizione tra atleti

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente sportivo, “alla ‘Parigi-Roubaix’ del podismo” oltre alla solidarietà – osserva Vedilei – non mancherà la competizione fra gli atleti e mai come quest’anno la bagarre sarà fra due romagnoli: Matteo Lucchese, in passato molte volte sul podio di questa manifestazione (con due vittorie) e Lorenzo Lotti, alla sua prima partecipazione. A contrastarli proverà il giovane imolese Gianluca Scardovi, vincitore delle due precedenti edizioni. Fra le donne favorita d’obbligo è l’alfonsinese Giorgia Bonci, già seconda lo scorso anno, che quest’anno ha vinto diverse gare anche fuori regione. Un ringraziamento particolare va all’azienda Orva che ci sostiene da diversi anni e all’associazione Traversara in Fiore che, oltre a cucinare le buonissime tagliatelle, ci dà una grossa mano a presidiare e segnalare il percorso”.