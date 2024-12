Tuffo della Befana 2025: due giorni di eventi alla Riviera dei Pini

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Tuffo della Befana fa il bis. Due giorni interi alla Riviera dei Pini per chiudere il periodo natalizio nel migliore dei modi. Musica, dolci, mercatini, cibo e tanta allegria in attesa del pomeriggio del 6 gennaio quando gli impavidi sfideranno le temperature per il primo bagno di stagione. Come sempre sono migliaia le persone attese sulla spiaggia di Tagliata.

L’evento è stato presentato ieri alla presenza del presidente Proloco Riviera dei Pini Nazario Fantini, della coordinatrice dell’evento Claudia Zavalloni e dell’assessore Mirko Boschetti. Dunque, il 6 gennaio torna il tradizionale primo tuffo dell’anno in mare ma dal 5 è previsto un ricco programma di iniziative.

Assieme al Tuffo, tornano anche i tradizionali canti dei Pasqualotti, l’arrivo della Befana con doni per i bambini e giochi, il mercatino creativo con la presenza di foodtruck, gli artisti di strada. Confermati gli appuntamenti sportivi: la Pedalata della Befana in MTB e la Camminata della Befana in stile nordic. Novità 2025: domenica 5 gennaio a Tagliata di Cervia, Riviera dei Pini, arriva la Befana Run, corsa non competitiva su strada, spiaggia e pineta. I partecipanti possono scegliere tra due percorsi da 5 km e 10 km. Ritrovo e partenza ore 10 dal Piazzale dei Pesci, Tagliata; La Befana Run è organizzata dalla Pro Loco Riviera dei Pini in collaborazione con Women in Run Cesena.

Il 6, alle 15, i temerari tuffatori, provenienti da diverse città d’Italia, si danno appuntamento in spiaggia per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente. È previsto un concorso a premi per il costume più originale.

La giornata inizierà la mattina alle 8 con la Pedalata della Befana organizzata dal Team Aquilotti di Cervia: una cicloturistica in mountain bike con due percorsi (40 km e 65 km). Alle 9.30 con la Camminata della Befana in stile Nordic Walking: partenza dal Piazzale dei Pesci, un momento di sport e natura per tutti. Alle 10.30 aprirà il Mercatino Creativi e Food Truck: lungo Viale Sicilia, tra sapori locali e artigianato unico. mentre alle 11.30 aprirà le porte lo Stand Gastronomico La Casina.

Alle 15 momento clou della giornata con il Tuffo della Befana con iscrizioni previste fino a mezz’ora prima. Non mancheranno: animazione per bambini, artisti di strada e Befane che distribuiranno dolci ai più piccoli, vin brulé e panettone per scaldarsi e festeggiare insieme e giochi giganti in legno nel Parco dei Gemelli. Durante tutto l’evento verranno raccolte offerte che andranno a beneficio dell’associazione Auxilia.