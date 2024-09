Vaccinarsi contro il morbillo anche senza appuntamento

Fino al 31 dicembre per vaccinarsi contro il morbillo si potrà accedere anche senza appuntamento in tutti gli ambulatori vaccinali dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Va avanti infatti la campagna di prevenzione dell’Ausl Romagna, che invita alla vaccinazione gratuita i giovani adulti che non hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino. Sono partiti gli inviti tramite Fascicolo sanitario elettronico e sms ai nati nel 1996, 1997 e 1998 che risultano non vaccinati e la campagna proseguirà nei prossimi mesi con l’invito ad altre fasce d’età. L’obiettivo è contrastare la diffusione del virus alla luce di una crescente circolazione del virus. Nel nostro territorio sono infatti numerosi gli adulti tra i 30 e i 50 anni non vaccinati nell’infanzia e che non hanno contratto la malattia e proteggersi è particolarmente importante perché il morbillo può essere pericoloso, con complicazioni non rare quali otite media, polmonite ed encefalite. A maggior rischio di complicanze bambini molto piccoli, immunodepressi e donne in gravidanza. Il vaccino, che contiene virus vivi attenuati, protegge anche da parotite e rosolia e viene inoculato in due dosi a distanza di almeno 4 settimane una dall’altra.

Per conoscere sedi e orari degli ambulatori: www.auslromagna.it