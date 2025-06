Via Jelenia Gora, lotta ai parcheggi selvaggi

Negli ultimi giorni, sono stati avviati significativi interventi per migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano in diverse zone della città. Le autorità, con l’assessore alla viabilità Mirko Boschetti, stanno lavorando a un piano per rendere le strade cittadine più sicure e ordinate. Il primo passo è stato l’installazione di staccionate in punti strategici per contrastare i parcheggi selvaggi nelle aree verdi. Tra i luoghi interessati, il vecchio ospedale - ora Cau - e via Jelenia Gora a Milano Marittima sono stati protagonisti di interventi mirati.

Qui, spesso, infatti, veicoli parcheggiati in modo scorretto deturpavano il paesaggio e mettevano a rischio l’incolumità dei cittadini. "Nonostante ci sia un parcheggio gratuito a pochi passi, quasi sempre vuoto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –, spesso questi parcheggi selvaggi hanno provocato momenti di pericolo e rischi per l’incolumità delle persone". L’iniziativa ha ricevuto numerosi consensi per aver salvaguardato il territorio e migliorato la sicurezza. Parallelamente, sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Golgi, con piani di estensione alle vie Malpighi e Morgagni, situate nell’area delle Terme. Questo intervento, atteso da tempo, mira a risolvere le difficoltà causate dal deterioramento del manto stradale, spesso compromesso dalla massiccia presenza di pini. Inoltre, su via Grassi, in prossimità dell’ex hotel Ambasciatori, è previsto un progetto urbanistico che sarà seguito da opere di manutenzione stradale. Un altro passo significativo è stato compiuto nella messa in sicurezza di un attraversamento pedonale tra la rotonda Cadorna e la rotonda Corelli, a Milano Marittima.

"Quindi in un tratto dove il lungo rettilineo contribuisce a stimolare la velocità delle automobili", prosegue l’assessore. Quest’area, caratterizzata appunto da un lungo rettilineo che incoraggiava velocità elevate, è stata adeguata tramite l’aggiunta di paletti e il miglioramento della visibilità per i pedoni, anche a costo di sacrificare alcuni stalli di parcheggio. L’obiettivo è chiaro: intervenire gradualmente nei punti più critici per ridurre la velocità delle auto e aumentare la sicurezza.

L’assessore comunale alla viabilità ha dichiarato infine che "a poco a poco interveniamo su alcuni attraversamenti pericolosi con lo scopo di aumentare la sicurezza e rallentare quindi la velocità urbana delle auto. Come assessore con la delega alla viabilità vorrei contribuire con gli uffici comunali a lasciare a fine mandato una città più sicura per tutti. Una città più sicura è anche più attrattiva e più giusta".

Ilaria Bedeschi