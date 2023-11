Incidente a Reggio Emilia, arrestato il camionista pirata: rifiuta di sottoporsi all'alcol-test

Reggio Emilia, 18 novembre 2023 – È stato arrestato dai carabinieri il camionista pirata che ieri sera è fuggito dopo aver perso il carico di impalcature (FOTO) che ha travolto tre auto causando due morti (un 19enne e un 21enne), un ferito gravissimo e altri quattro feriti meno gravi, sulla Sp111 a Caprara di Campegine, in val d'Enza. L'uomo, un 39enne residente nel reggiano, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. Era alla guida con patente sospesa: gli era stata ritirata ad agosto per guida in stato d'ebbrezza. Dovrà rispondere di omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni, ora a disposizione della Procura di Reggio Emilia diretta da Gaetano Calogero Paci. I carabinieri di Guastalla, che hanno condotto le indagini, sono riusciti a rintracciarlo dopo aver analizzato le telecamere Ocr ai varchi delle strade reggiane.