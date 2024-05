Casa Cervi, dopo la rapina donazioni per oltre 120mila euro

Gattatico (Reggio Emilia), 7 maggio 2024 – Oltre 120mila euro in donazioni: questa la somma raccolta da Casa Cervi, grazie alla generosità di tanti. Una moltitudine di gente ha risposto all’appello dell’istituto di Gattatico dopo che la sera del 25 aprile, al termine della festa organizzata come sempre per celebrare la Liberazione, due volontari sono stati circondati da quattro rapinatori, che hanno spruzzato dello spray al peperoncino e sono scappati con il ricco bottino – quasi 90mila euro –, l’incasso della giornata di festeggiamenti.

E il 2 giugno ci sarà un’altra grande festa "per dire migliaia di ‘grazie’ – spiegano dall’Istituto Cervi –. Un intero popolo, ancora più grande di quello che affolla di solito i campirossi, ha risposto all’appello di vicinanza e sostegno a Casa Cervi, dopo la rapina subita la sera del 25 aprile. Un abbraccio dilagato in pochissimo tempo e da ogni direzione".

A pochi giorni dall’inizio della campagna di sostegno ’Casa Cervi Resiste’, "abbiamo ricevuto migliaia di messaggi di affetto e di solidarietà e tantissime donazioni, da tutta Italia e anche dall’estero – proseguono –. La cifra totale a oggi è stata oltre ogni previsione: più di 120mila euro. Non potremo mai ringraziare abbastanza per la vicinanza e per l’aiuto concreto delle istituzioni, di enti pubblici e privati, di associazioni e soprattutto di cittadine e cittadini che hanno voluto esprimere il loro sentimento. Ma ci proveremo. Vogliamo gestire con trasparenza e rigore la portata delle donazioni ricevute, un patrimonio umano e sostanziale inestimabile". Per questo, assicurano che "molto presto l’Istituto Cervi nelle sedi opportune proporrà come impiegare i frutti di questa solidarietà, oltre a sostenere i costi della festa del 25 aprile.

Lo faremo insieme a tutti i volontari di Casa Cervi, per realizzare un progetto di valore e al servizio di tutti". Intanto, però, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima iniziativa, in programma tra tre settimane: "La prima occasione per dire ‘grazie’ di persona sarà l’evento del 2 giugno a Casa Cervi, festa della Repubblica italiana. In continuità con il 25 aprile, la festa della Liberazione, da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione. Ci ritroveremo ancora una volta insieme – dicono da Casa Cervi –, con tanta musica e tanti amici, grazie al rinnovato impegno dei moltissimi volontari di Casa Cervi". Il programma completo della festa sarà presto disponibile sul sito www.istitutocervi.it.