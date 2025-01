Chiuso Toschi arredamenti a Reggio Emilia, lo storico negozio è in liquidazione

Reggio Emilia, 25 gennaio 2025 – Sparisce un altro pezzo di storia della città. Toschi Arredamenti è stato messo in liquidazione giudiziale. Il negozio nel cuore della via Emilia chiude i battenti per sempre dopo quasi ottant’anni di un’attività che ha riempito case e abitazioni di generazioni di reggiani (e in particolare delle famiglie della borghesia reggiana) di bellezza, di mobili e oggetti di design e grande pregio. La morte nel febbraio di un anno fa di Franco Bonini, titolare e anima di ‘Toschi’, ha inciso parecchio sulle sorti dell’impresa di famiglia. La moglie Luciana e Cristina, una delle figlie, hanno provato a portarla avanti con grande dedizione e passione. Ma la crisi purtroppo non sta facendo sconti a nessuno. A fine anno la dolorosa decisione di portare i libri in tribunale. E il 10 gennaio scorso il giudice Niccolò Stanzani Maserati ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale. In una parola: fallimento.

Toschi Arredamenti ha accumulato esposizioni verso fornitori, erario e banche. Il curatore Alberto Peroni sta gestendo ora il patrimonio; oltre all’attività con i suoi beni mobili, anche un magazzino di proprietà in zona Annonaria. Mentre erano in affitto nell’ampio negozio in via Emilia Santo Stefano – dove ieri è comparso il cartello che annuncia il ‘game over’ definitivo (“Il negozio resterà chiuso per cessata attività”, recita) – che ora dovrà essere liberato.

Per il 20 maggio è stata fissata l’udienza in tribunale per determinare lo stato passivo e per l’ammissione dei creditori. Fino a questa data però potrebbe esserci spazio per rilevare l’attività o il marchio, proseguendo con la continuità aziendale. Prima dell’avvio della procedura, la famiglia Toschi-Bonini aveva messo in piedi alcune trattative per la cessione, che alla fine però non sono arrivate a dama. Al momento non sono pervenute offerte. Il tempo scorre e il destino dei beni immobiliari all’interno del negozio e del magazzino sembra essere quello di un’asta online che verrà poi affidata, con le consuete modalità del caso, all’Ivg ossìa l’istituto vendite giudiziarie.

Una storia gloriosa quella di Toschi Arredamenti che dal 1946 racconta il design a Reggio. L’azienda nacque per volontà di Marino Toschi, falegname e ebanista, che la sviluppò negli anni del dopoguerra proponendo alla città una scelta di arredamento classico, ma cominciando nel contempo a selezionare pezzi di design nordico. Una scelta coraggiosa nella provincia degli anni Cinquanta. Sede del punto vendita la via Emilia, arteria principale e cuore del centro storico: al n°18/b del tratto di Santo Stefano, da oltre sessant’anni, c’era il negozio principale, un multistore che raccoglieva tutti gli aspetti del contract e del domestico, dall’oggetto alla cucina, dal living al tessile.

Alla fine degli anni ’60 Rina Toschi, figlia del fondatore inizia a collaborare col padre nella gestione dell’azienda. Nel decennio successivo il negozio si consolida, fino agli inizi degli anni Settanta quando la successione familiare porta all’entrata nell’attività del compianto Franco Bonini, nipote del fondatore, assieme a sua moglie Luciana. Un’attività che purtroppo si ferma oggi alla terza generazione.