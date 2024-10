Reggio Emilia: Gavassa sott’acqua, blackout in via Koch

Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 - L’alluvione ha picchiato duro anche a Reggio Emilia: la situazione più critica resta quella intorno a Gavassa, dopo la tracimazione del torrente Rodano, che intorno alle 3 di stanotte ha invaso le strade e le case della frazione. "Abbiamo visto arrivare una valanga d'acqua", dicono i residenti.

Il sindaco Marco Massari con la protezione civile nelle strade alluvionate di Gavassa

Via Koch è la strada con le maggiori criticità, rimasta da stanotte senza elettricità. Coinvolte molte aziende, ma anche diverse abitazioni in cui i residenti hanno scelto di raggiungere i piani alti.

In tarda mattinata il sindaco Marco Massari è salito sopra una imbarcazione della protezione civile per raggiungere le case allagate dei residenti e chiedere loro se avessero bisogno di aiuto o di un alloggio per la notte.

"L'acqua sta lentamente defluendo, ma ci vorranno giorni per recuperare le nostre abitazioni", dicono sconsolati alcuni residenti.

Il Comune di Reggio nel frattempo ha confermato che l'allerta rossa per criticità idraulica è attiva fino alla mezzanotte di oggi. Per tutta la giornata di domani saremo in zona arancione. Ci si raccomanda dunque la massima attenzione negli spostamenti.

Per emergenze chiamare il numero: 0522.4000