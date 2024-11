Gianfranco Morini muore nell’incidente a Quattro Castella

Quattro Castella (Reggio Emilia), 7 novembre 2024 – Pensionato vittima di un malore al volante, si schianta in auto contro un palo.

Ci sarebbero cause naturali alla base dell’incidente mortale che è avvenuto oggi poco dopo le ore 18,30 all’incrocio tra via Mascagni e via Papa Giovanni XXIII, non lontano dall’asilo parrocchiale di Montecavolo (Quattro Castella)

L’uomo - Gianfranco Morini, di 86 anni, residente in via Milano nella frazione castellese - era al volante della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro l’ostacolo. Purtroppo l’impatto è stato talmente forte da non lasciare scampo all’anziano, morto sul colpo.

Non è ancora chiaro se il decesso sia da imputare all’improvviso collasso o alle ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quattro Castella, l’ambulanza della locale Croce Rossa, ed un mezzo dei vigili del fuoco la cui squadra ha aiutato i soccorritori ad estrarre il ferito dalle lamiere. Purtroppo a nulla sono valse le manovre di rianimazione prestate a Morini.