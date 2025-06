Ladri di rame colpiscono le colonnine elettriche

Colonnine per la ricarica di auto elettriche vandalizzate per rubare il rame: la segnalazione che interessa la nostra città arriva da Forumelettrico.it, secondo il quale questo fenomeno sta iniziando ad allargarsi dalla Capitale anche ad altre città, in un modo che pare "inarrestabile". A Roma i ladri avrebbero già "messo fuori uso decine di colonnine, per danni di centinaia di migliaia di euro. Pare stiano agendo nelle periferie nei parcheggi più isolati, evitando il centro o le zone più trafficate". In allegato le foto di due colonnine nell’area sosta del centro commerciale L’Ariosto in via Morandi: "Se non vengono presi prima, non è detto che nei prossimi giorni non taglino le poche colonnine rimaste".