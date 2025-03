Luzzara, assalto al bancomat: lo fanno esplodere in pieno centro

Luzzara (Reggio Emilia), 23 marzo 2025 – Assalto fallito, la scorsa notte, al bancomat della Banca popolare dell’Emilia Romagna. La filiale di Luzzara, in via Filippini, in centro storico, è stata presa di mira dai malviventi che hanno fatto esplodere la cassa continua affacciata sulla strada, utilizzando il classico sistema del manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico.

Al momento del boato è scattato inevitabilmente l’allarme, con la mobilitazione dei carabinieri. E’ accaduto poco dopo l’una, destando anche preoccupazione tra i cittadini residenti in zona, che hanno udito lo scoppio. I ladri sono poi fuggiti. Ma secondo i primi accertamenti, sembra che non siano riusciti a portare via del denaro.

Forse il contenitore blindato ha tenuto, senza permettere ai malviventi di accedere ai soldi del bancomat. Sono intervenuti i carabinieri di Luzzara insieme ai colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla, che indagano sull’episodio. In zona ci sono telecamere che potrebbero essere utili alle indagini. Restano comunque danni strutturali evidenti all’edificio, provocati dal violento scoppio.