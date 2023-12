E’ morta la bimba di 2 mesi ricoverata in ospedale dopo la crisi respiratoria

Reggio Emilia, 16 dicembre 2023 - La piccola non ce l'ha fatta. È morta stanotte all'ospedale Maggiore di Parma, la bambina di appena due mesi di origine africana, che viveva coi genitori in una casa d'accoglienza per richiedenti asilo, gestita dal Ceis.

Ieri pomeriggio la bimba ha avuto una crisi respiratoria per cause ancora in via d'accertamento.

Da qui l'allarme al 118 e la corsa disperata con l'elisoccorso all'ospedale dove purtroppo stanotte il suo piccolo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le sue condizioni.