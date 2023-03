Reggio Emilia, il maxiprogetto per via Melato: cinque piscine, spa e palestra

Il maxiprogetto di via Melato

Reggio Emilia, 29 marzo 2023 – Cinque piscine tra cui una olimpionica e due all’aperto, un’area spa, una palestra, un atelier, due aule, un circuito per la corsa, un campo da calcetto, quattro da padel e uno spazio per il ’calisthenics’. Il Comune ha presentato il project financing per un nuovo impianto natatorio e un centro sportivo polifunzionale nell’area di via Melato, quella oggi occupata dalla piscina comunale e dalla pista d’atletica. Il lavoro si collega allo spostamento di quest’ultima: per non lasciare nessuno sport senza casa, le opere inizieranno solo quando sarà pronto il nuovo stadio al Campovolo, vale a dire attorno alla metà del 2025. Da quel momento per completarli ci vorranno circa due anni, dunque il nuovo centro entrerà in funzione solo nel 2027. Il project financing è una procedura per la quale un privato propone all’amministrazione un progetto interamente a sue spese, in cambio di una concessione gratuita e di lungo periodo. Così è stato anche per via Melato: nel 2021 la società Sidecu del gruppo spagnolo Supera ha presentato in Municipio un piano da 16 milioni di euro per la riqualificazione dei due impianti sportivi e, dopo due anni di verifiche tecniche, ha ottenuto l’ok....