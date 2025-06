Salute ‘in Comune’, la clinica mobile per le malattie del seno

Cavriago abbraccia la prevenzione con un’iniziativa rivolta alle giovani donne: sabato 14 giugno, a partire dalle 9.30, in Piazza Zanti, farà tappa la clinica mobile del progetto ’Salute in Comune’, grazie all’impegno del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa prevede mammografie ed ecografie gratuite per le donne residenti nel Comune, di età compresa tra i 18 e i 44 anni, che si sono prenotate nei giorni scorsi. Spesso, infatti, si tende a pensare che il tumore al seno sia un problema solo per le donne sopra i 45 anni. Invece, oggi, sono sempre di più i casi che coinvolgono anche donne giovani.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla passione e dedizione del comitato della Croce Rossa di Cavriago, che ha raccolto intorno a sé il sostegno del territorio, coinvolgendo attività economiche e realtà associative locali in una vera rete di responsabilità condivisa. Le attività partecipanti non solo hanno sponsorizzato economicamente il progetto, ma hanno anche scelto di farsi portavoce della cultura della prevenzione.