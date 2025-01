Il sindaco di Scandiano Nasciuti operato dall’ex sfidante alle elezioni comunali

Scandiano (Reggio Emilia), 30 gennaio 2025 – “Un sentito grazie al dottor Salsi per la cura e l'attenzione dimostrate. In una comunità di 26mila abitanti come Scandiano, ci conosciamo tutti ed è bello vedere scomparire le differenze politiche quando si tratta di prendersi cura della vita altrui”. Questo il messaggio con tanto di foto insieme apparso sul profilo Instagram del sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti operato al polso dall'ex sfidante alle elezioni comunali, Antonello Salsi.

Un incontro decisamente inedito quello avvenuto questa mattina all’ospedale Magati di Scandiano. Il sindaco Matteo Nasciuti è stato operato alla mano sinistra per la rimozione di una cisti al polso — una patologia tipica di chi pratica sport come il golf — da Antonello Salsi, ex candidato sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza.

"L’insorgenza di questa patologia – ha raccontato il dottor Salsi, specialista in chirurgia della mano, nel post – è comune tra i golfisti come Matteo, nulla di preoccupante. L'intervento è durato 20 minuti e il sindaco ha affrontato tutto con serenità, chiacchierando con me per tutto il tempo”. Ad affiancare il dottor Salsi c'erano il primario di anestesia dell'ospedale Magati, Enrico Iotti, e il collega Alessandro Panini.