Spaccate, il far west: "Non c’è sicurezza: andiamo via da Reggio"

Reggio Emilia, 17 marzo 2025 – "Paghiamo le tasse, paghiamo l’accesso in Ztl, io e la mia compagna abbiamo scelto Reggio per il lavoro e veniamo ripagati così? L’anno prossimo ce ne andiamo". E’ amarissimo, sconsolato, lo sfogo di Davide Vitiello, 40enne sposato da poco con Marina e residente in pieno centro a Reggio. Una scelta naturale, per le occasioni lavorative ("è un territorio che offre tante opportunità e attività") del resto "tanti meridionali come noi hanno fatto la stessa scelta". Il rovescio della medaglia però fa spavento. "Ho presentato denuncia ai carabinieri perché questa mattina – ieri, ndr – in piazza San Lorenzo ho ritrovato la mia auto con il finestrino posteriore destro distrutto. Hanno rovistato ovunque, anche nel bagagliaio, ma non hanno trovato nulla. Hanno cercato pure di forzare lo sterzo per rubare la macchina. Ma niente. Io mi chiedo – sottolinea Davide – se queste bande debbano agire ancora indisturbate e impunite".

L’auto della coppia non è stata l’unica interessata dai vandalismi. Andando in caserma a fare denuncia, Marina ha visto un’altra auto con finestrino spaccato in via Guido da Castello. "E di fianco alla mia auto c’era quella di un signore di Reggio che era distrutto: lui mi ha fatto pena – continua Davide –. Mi ha detto che erano già tre volte che gli succedeva, era completamente rassegnato. Ma com’è possibile tutto questo? Qui le telecamere non funzionano, e gente che non ha nulla da perdere fa quello che vuole. La situazione a Reggio sta peggiorando tantissimo, noi siamo qui da quattro anni e ormai la situazione è in picchiata. Pure i carabinieri mi hanno detto che non possono fare nulla. Mi chiedo come sia possibile. Il Comune – aggiunge Davide – parla ultimamente di piani di rilancio del centro: come pretendono di farlo se non c’è sicurezza? Chi controlla? La gente se ne va e i negozi chiudono. Non perché le persone comprano online, ma perché le persone hanno paura e perché fare tanti sacrifici non vale la pena se non c’è sicurezza. Io stesso prendo il treno per andare al lavoro a Bologna e comincio ad avere paura in stazione, si drogano davanti alle persone. Per coppie come la mia, in una città dove pure gli affitti esplodono, vivere diventa impossibile. Ecco perché da Reggio andremo via. Il focus però non deve essere la mia vicenda personale – conclude Davide –, ma il tracollo del centro di una città che così continuerà a svuotarsi".