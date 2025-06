Spezia punta su Cedric Gondo: trattative in corso con la Reggiana

Lo Spezia ha messo gli occhi su Cedric Gondo. Il club ligure, arrivato fino alla finale per la Serie A poi persa con la Cremonese, vuole fare un paio di operazioni importanti per il reparto avanzato e ha chiesto informazioni all’entourage del giocatore per capire se vi siano margini di manovra per regalarlo a mister D’Angelo. L’ultima parola spetterà alla Reggiana che col giocatore ha ancora un accordo in essere fino al giugno del 2026 con un’opzione di estensione per un’ulteriore stagione. Se lo Spezia vorrà assicurarselo dovrà aprire il portafoglio e trattare col presidente Salerno e soci. Tutto dipende dall’entità dell’offerta, perché pur non trattandosi di un vero bomber, Gondo ha dimostrato di essere un elemento importante in Serie B.

Le sue quotazioni si sono alzate parecchio nel finale di stagione quando – dopo essersi sbloccato con la rete al Cittadella – è poi andato a segno anche a Modena e con lo Spezia, griffando di fatto la salvezza ed eguagliando il proprio record di marcature in Serie B (7). È la classica situazione in cui è difficile decidere, perché se da una parte la prospettiva di una plusvalenza può essere allettante, dall’altra c’è anche il rischio che poi buona parte di quei soldi debbano essere reinvestiti per un sostituto che non è detto sia di pari valore. La Reggiana, in ogni caso, non starà con le mani in mano e al di là di come finirà questa vicenda sta già scandagliando il mercato alla ricerca di un paio di attaccanti che possano soddisfare le richieste di Dionigi. Sul taccuino del ds Fracchiolla c’è sempre il nome di Gabriele Artistico, classe 2002 e figlio del grande ‘Ciccio’ ex Torino e Salernitana, seguito già la scorsa estate. Il calciatore – che ha chiuso la stagione con 7 reti tra Juve Stabia e Cosenza (dov’è andato in gol contro i granata) – è di proprietà della Lazio e si muoverà in prestito. Tra le pretendenti, lo stesso Spezia (oltre ad Avellino ed Entella).

Francesco Pioppi