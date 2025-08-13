Una Hotels, vacanze finite. Da lunedì tutti in palestra

Inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione e con esso arriva immancabilmente anche il programma della preseason. Un momento che spesso viene ‘sottovalutato’ dall’esterno, ma che invece è fondamentale per gettare le basi di quella che sarà una lunga e faticosa cavalcata. La Pallacanestro Reggiana si radunerà lunedì prossimo e nella prima fase si dividerà tra il ‘PalaBigi’, dove svolgerà le sedute tecniche, e il ‘Cere’ dove invece effettuerà la preparazione atletica. Il primo ‘scrimmage’ lo farà il 27 agosto proprio in via Guasco contro la Libertas Livorno (Serie A2), ma sarà un test a porte chiuse per riprendere un po’ di confidenza col contesto e sciogliere i muscoli. L’esordio pubblico avverrà invece sabato 30 agosto a Castelnovo Monti alle ore 19, quando i biancorossi ospiteranno la Benedetto XIV Cento per la terza edizione del trofeo ‘Sport Valley’. Successivamente, la truppa di Priftis sarà di scena a Udine per il ‘Trofeo Pajetta’, quadrangolare a cui parteciperanno i friulani neopromossi, gli sloveni dell’Helios Domzale e Trapani Shark. Il 10 settembre Vitali, Uglietti (foto) e compagni saranno come da tradizione al ‘PalaRegnani’ di Scandiano, dove alle ore 20 affronteranno la Vanoli Cremona dell’ex Sasha Grant. Il ‘precampionato’ si concluderà il 13 settembre, quando i biancorossi saliranno a Tortona per affrontare l’ambiziosa Bertram Yatch: l’ultimo test prima del debutto al ‘Q-Round’ di qualificazione alla ‘BCL’ che è in scaletta dal 19 settembre a Samokov (Bulgaria) contro i macedoni del Pelister Sport Bitola. La gara sarà ad eliminazione diretta e se la Una Hotels dovesse farcela affronterebbe poi in semifinale la vincente della sfida tra i rumeni dell’Oradea e i belgi dell’Antwerp Giants. I biglietti per le gare di Castelnovo e Scandiano saranno in vendita da martedì prossimo sia allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini che sul circuito online di ‘Vivaticket’.