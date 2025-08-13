Alla ricerca del ceto medio
Matteo Naccari
Alla ricerca del ceto medio
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nubifragio PesaroMaltempo BolognaAllerta arancioneAlga tossicaMolestie in mareScomparso
Acquista il giornale
CronacaUna Hotels, vacanze finite. Da lunedì tutti in palestra
13 ago 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Una Hotels, vacanze finite. Da lunedì tutti in palestra

Una Hotels, vacanze finite. Da lunedì tutti in palestra

Il 27 agosto test al Bigi con la Libertas, il 30 esordio in pubblico contro Cento

Il 27 agosto test al Bigi con la Libertas, il 30 esordio in pubblico contro Cento

Il 27 agosto test al Bigi con la Libertas, il 30 esordio in pubblico contro Cento

Per approfondire:

Inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione e con esso arriva immancabilmente anche il programma della preseason. Un momento che spesso viene ‘sottovalutato’ dall’esterno, ma che invece è fondamentale per gettare le basi di quella che sarà una lunga e faticosa cavalcata. La Pallacanestro Reggiana si radunerà lunedì prossimo e nella prima fase si dividerà tra il ‘PalaBigi’, dove svolgerà le sedute tecniche, e il ‘Cere’ dove invece effettuerà la preparazione atletica. Il primo ‘scrimmage’ lo farà il 27 agosto proprio in via Guasco contro la Libertas Livorno (Serie A2), ma sarà un test a porte chiuse per riprendere un po’ di confidenza col contesto e sciogliere i muscoli. L’esordio pubblico avverrà invece sabato 30 agosto a Castelnovo Monti alle ore 19, quando i biancorossi ospiteranno la Benedetto XIV Cento per la terza edizione del trofeo ‘Sport Valley’. Successivamente, la truppa di Priftis sarà di scena a Udine per il ‘Trofeo Pajetta’, quadrangolare a cui parteciperanno i friulani neopromossi, gli sloveni dell’Helios Domzale e Trapani Shark. Il 10 settembre Vitali, Uglietti (foto) e compagni saranno come da tradizione al ‘PalaRegnani’ di Scandiano, dove alle ore 20 affronteranno la Vanoli Cremona dell’ex Sasha Grant. Il ‘precampionato’ si concluderà il 13 settembre, quando i biancorossi saliranno a Tortona per affrontare l’ambiziosa Bertram Yatch: l’ultimo test prima del debutto al ‘Q-Round’ di qualificazione alla ‘BCL’ che è in scaletta dal 19 settembre a Samokov (Bulgaria) contro i macedoni del Pelister Sport Bitola. La gara sarà ad eliminazione diretta e se la Una Hotels dovesse farcela affronterebbe poi in semifinale la vincente della sfida tra i rumeni dell’Oradea e i belgi dell’Antwerp Giants. I biglietti per le gare di Castelnovo e Scandiano saranno in vendita da martedì prossimo sia allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini che sul circuito online di ‘Vivaticket’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata