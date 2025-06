Vianese a un passo dalla Serie D: sfida decisiva contro il Monastir

Novanta minuti separano la Vianese dal sogno Serie D. Return match della finale dei play-off nazionali di Eccellenza per i rossoblù che affrontano (ore 16) i sardi del Monastir sul loro sintetico con in palio uno dei 7 ripescaggi. La truppa di mister Umberto Sarnelli, giunta al 47° impegno stagionale, si presenta col 2-1 maturato in rimonta nella cornice del Mirabello e certamente non farà calcoli, cercando di imporre il proprio gioco così come fatto durante tutto il corso di una stagione straordinaria da matricola, chiusa alle spalle della coppia Correggese-Nibbiano.

Il clan rossoblù è partito venerdì alla volta della Sardegna in un clima sereno che ha visto una tranquilla rifinitura: in fase di recupero il forte difensore Gabriele Mammi che sta assorbendo una contusione al ginocchio rimediata nella gara di ritorno vittoriosa contro i marchigiani del Montecchio Gallo nell’ambito del primo turno degli spareggi nazionali. La compagine biancorossa del mister Marcello Angheleddu probabilmente riproporrà la stessa formazione che ha molto impressionato nella gara d’andata, soprattutto sugli esterni con la coppia Santoro-Sarritzu, mentre dovrebbe partire ancora dalla panchina l’attaccante ex professionista Cocco.

Anche in questi spareggi è stata eliminata la regola dei gol doppi in trasferta, quindi l’eventuale hurrà 1-0 degli isolani farà proseguire la contesa ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre la Vianese ha a disposizione pari e vittoria per esultare.

Gara affidata a Francesco Fermo di Torre Annunziata coadiuvato da Antonio Cafisi di Nocera Inferiore e da Davide Adinolfi di Salerno; quarto uomo Deborah Bianchi di Prato.