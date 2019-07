Rimini, 7 luglio 2019 - La musica, la playa, la notte e la festa. Un tormentone estivo che al grido di Baby-K scalda le piazze e che in questo fine settimana ha fatto ballare tutta la Riviera insieme agli altri tormentoni del momento veri protagonisti della Notte Rosa. Una Pink R-Evolution che anche quest’anno ha dato giustizia agli organizzatori e ai 140 chilometri di costa, dai Lidi ferraresi fino a Pesaro, presentando un conto più che soddisfacente. Ben 2 milioni e mezzo di presenze, per un giro di affari superiore ai 200 milioni di euro, oltre 150 artisti intervenuti, inedita partecipazione dei network radiofonici nazionali e un calendario fittissimo di eventi, 400, tra concerti, mostre e intrattenimento anche sportivo con grandi nomi sotto i riflettori che si succederanno ancora oggi.

Commento Oltre l'evento, ostacoli al turismo - di Beppe Boni

Il Capodanno dell’estate infatti è stato acceso in piazzale Fellini a Rimini (foto) dagli emozionanti successi di Francesco De Gregori cantati da una folla festosa e variegata. «Senza passione e coraggio non è possibile vincere partite e sfide», ha detto il Generale della canzone italiana incoraggiando il ‘suo’ pubblico all’altruismo e alla fantasia. E come un tappeto rosa srotolato ai piedi di Miss Romagna, gli eventi si sono distribuiti a Riccione (foto) con la diretta di ‘Deejay chiama Italia’, a Bellaria con Mahmood e a Marina di Ravenna (foto) letteralmente scatenata dalla grinta di Giusy Ferreri. Grande festa anche a Misano Adriatico con i The Kolors e risate a non finire con Gene Gnocchi a Pesaro (foto) e Shade e Federica Carta a Cattolica dove ieri sera si sono esibiti anche i Tiromancino. E ancora gli Stadio a Bellaria e Moka Club a Cesenatico (foto).

Per questa quattordicesima edizione non si è badato a spese, un regalo che il popolo – vacanziero e non – della Romagna e delle Marche merita perché se il successo di questo evento estivo è garantito lo si deve anche alla creatività, accoglienza e passione di tutti coloro che per l’intero fine settimana, oggi compreso, si riversano in strada e lungo l’intera costa con la voglia pura di divertirsi. Presenti tanti big dello spettacolo e della politica, tra gli altri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli comparso nella serata di venerdì alla Spiaggia del Sole di Riccione dove era in vacanza con la sua famiglia.

Grande attenzione inoltre sul fronte della sicurezza: non manca il controllo sul territorio – otto posti di controllo solo lungo le arterie stradali e nei luoghi di maggiore aggregazione nel Riminese – da parte delle forze dell’ordine. Particolare nutrito il resoconto di queste 48 ore da parte dei carabinieri della compagnia di Rimini che hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino del Burkina Fasu. In manette anche un marocchino già noto per precedenti. Tuttavia non ci sono stati momenti di apprensione e di paura. Per le strade, ai piedi del grattacielo di Cesenatico o all’altezza del Barrumba sul Lungomare di Rimini, fino al Castello Estense di Ferrara, c’erano famiglie, gruppi di ragazzi, coppiette di giovani innamorati: insomma una due giorni all’insegna del pienone partecipata da locali, chioschi, commercianti fino alle prime luci dell’alba di sabato mattina e proseguita fino a questa notte.

«Gli eventi e la loro organizzazione – ha commentato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi – riflettono i tempi che viviamo e che modificano le nostre abitudini. La Notte Rosa 2019 è un inno alle grandi e piccole rivoluzioni di ogni giorno. È rivoluzione con l’amore al centro, una rivoluzione delle relazioni, fatta di luoghi e affetti, che dice no alla paura e allo stare chiusi alzando muri».

Leggi anche Notte Rosa, il programma a Rimini - a Riccione - a Cesenatico - nel Ravennate - ai Lidi Ferraresi - a Pesaro