Rimini, 5 luglio 2019 - Oggi la Romagna si trasforma, insieme al Nord delle Marche, nella più grande piazza italiana, capace di accogliere milioni di persone: a richiamarle è la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate giunto alla sua 14esima edizione, con i suoi 140 chilometri di festa diffusa, 400 eventi e 50 concerti che vedranno coinvolti più di 150 artisti.

La musica è assoluta protagonista, con uno schieramento di artisti degno di un grande festival: solo nella serata di oggi, 5 luglio, saranno in Romagna Baby-K a Lido delle Nazioni di Comacchio, Giusy Ferreri a Marina di Ravenna, Benji&Fede con Le Vibrazioni, i Nomadi, Elodie, Federica Abbate e Lorenzo Fragola e tanti altri a Cesenatico per Radio Bruno Estate, Paolo Belli con la sua Big Band a Gatteo Mare, Mirko Casadei & Orchestra a San Mauro Mare, Mahmood a Bellaria, Francesco De Gregori & Orchestra a Rimini, Deejay chiama Riccione a Riccione, i The Kolors a Misano, Federica Carta & Shade a Cattolica e Gene Gnocchi con il suo Sconcerto Rock a Pesaro.

A mezzanotte spazio ai fuochi d’artificio lungo la costa. L’alba è il momento dei suggestivi concerti in spiaggia, come quello del maestro Roberto Cacciapaglia a Rimini, o quelli in programma a Milano Marittima, a Gatteo Mare e (domenica 7 luglio) a Porto Garibaldi.

E la sera di sabato 6 luglio si ricomincia: il Galactica Electronic Festival a Rimini con dj internazionali come Nina Kraviz e Idriss D., gli Stadio a Bellaria, i Tiromancino a Cattolica, Italyamo a Lido delle Nazioni a Comacchio.

Musicisti per ogni gusto ed età che rispecchiano pienamento l’anima della Notte Rosa e della terra che la ospita: di tutti e per tutti. E così, all’interno di un evento da milioni di persone, dove si canta e si balla fino a tardi, la Romagna ha trovato il modo di pensare anche a chi invece cerca il relax, il benessere, la cultura o l’intrattenimento per i più piccoli, o anche tutto quanto insieme.

Il weekend della Notte Rosa allora è perfetto anche per scoprire i luoghi simbolo della Romagna sotto una nuova tonalità: domani si tingerà di rosa il Castello Estense di Ferrara, con un tour del fossato in barca e un concerto dell’Orchestra a plettro Gino Neri nel Cortile d’onore. A Bertinoro si colorano la Rocca e il Palazzo Comunale, mentre la Rocca Malatestiana di Verucchio offre una visita guidata a lume di candela.

Per chi ha voglia di fare sport, Riccione il 5 e 6 luglio propone l’EA7 Emporio Armani Sportour Summer Edition, tra tornei sulla sabbia e nuove discipline come il cross net o lo yoga su sup in mare. Al Museo delle Valli di Argenta si pratica lo Yoga in Rosa - Alba nelle valli, a Savignano sul Rubicone c’è la Rubicone Music Trek, a Bagno di Romagna il Rally MTB delle Foreste Casentinesi.

In questo weekend di festa anche la cultura trova ampio spazio. Durante la Notte Rosa va in scena, venerdì 5 e sabato 6 alla Multieventi Sport Domus di San Marino, Dragon, rest your head on the seabed, lo spettacolo che apre il Santarcangelo Festival, la più antica manifestazione di teatro contemporaneo in Italia, con una composizione per sei nuotatrici sincronizzate. A Forlì risuonano le note del Concerto in Re maggiore di Tchaikovsky con il celebre violinista Uto Ughi, mentre domenica 7 luglio ad aprire il San Leo Festival c’è il giovanissimo talento internazionale del violino Giuseppe Gibboni.

A Castel Sismondo di Rimini sabato 6 luglio inaugura la mostra Revolutions 1989-2019, curata dal critico d’arte Luca Beatrice, che racconta attraverso oltre sessanta opere come le grandi rivoluzioni di fine anni ’80, dalla caduta del Muro di Berlino all’invenzione del World Wide Web, influenzarono l’arte contemporanea di allora.

Per i più piccoli domani Bellaria Igea Marina si trasforma in un parco giochi sotto le stelle con la Notte Rosa dei Bambini, mentre i fratelli e le sorelle più grandi possono incontrare i loro idoli youtubers, a Misano Adriatico sabato 6 luglio spazio al Carnevale Rosa e la stessa sera a Coriano la Corte del Castello ospita fiabe e letture animate e musicate.