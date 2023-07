Concerti all’alba a Riccione: ecco il programma dopo il successo di Paola Turci e Carmen Consoli

Riccione, 9 luglio 2023 – Notte Rosa coniugata al femminile a Riccione. Sul palco, ieri sera in piazzale Roma, una splendida e tenace Carmen Consoli che in trio, di fronte a migliaia di persone si è esibita con Massimo Roccaforte e Adriano Murania. In platea assieme a diverse autorità, come Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, e Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque, l’energica Paola Turci che stamattina, accompagnata dalla sua chitarra, si è esibita a piedi nudi sulla spiaggia per “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole”. Per le due cantautrici e musiciste, scrosci di applausi e bagno di folla.

Di buon mattino la Turci ha interagito con il pubblico: “Appena arrivata a Riccione, ieri sera, hanno cominciato a sorridermi tutti gli organi a partire dal cuore, perché felice di essere tornata a Riccione, Arzon, Arcion, stupendo! I romagnoli altra storia”. Ha quindi ricordato le sue radici paterne santarcangiolesi.

E la Consoli: “Considero questa terra un po’ come l’estensione di Catania, siete uguali a noi. Le vostre donne quando mandano i figli in gita, mica gli danno i cracker, come minimo gli rifilano un panino col salame. I romagnoli quando ti invitano sono sempre molto ospitali come i meridionali, accoglienti e calorosi, simpatici, mi piacciono tanto”. E ancora: “Questa è una festa dopo la tempesta. Veniamo qui con lo spirito di festeggiare, ma anche per dirvi che ci siamo anche noi e vi doniamo quello che stiamo facendo. Guardando in tv quanto è successo ci siamo spaventati tanto. Quindi ora occorre festeggiare la voglia di ricostruire e di ricominciare”.

Le due esibizioni, venerdì sera sono state anticipate da un terzo concerto, quello con i Musaico Folkestra che con Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, autori di tanti brani de I Nomadi, hanno festeggiato i 30 anni di collaborazione artistica col gruppo di Novellara. Con loro Sergio Reggioli, l’ormai storico violinista dei Nomadi, artisticamente nati a Riccione Alba, dove hanno cantato l’altro ieri. I concerti all’alba continueranno domenica 16 alle 5,30 nella Spiaggia 20, con Alan Sorrenti affiancato da Gaetano Scognamiglio, Bruno Belissimo e Giannicola Maccarinelli. Parte del concerto vedrà protagonista Angelica Schiatti. Il 30 alle 5,45 (Spiaggia 75) spazio a Nino Buonocore. In agosto concerto in miniatura in duo con Riccardo Ciaramellari al pianoforte per Simone Cristicchi che il 6 agosto alle 5,45 si esibirà nella Spiaggia 135-136. Seguiranno Ghemon, il 13 agosto alle 6 nella spiaggia libera (zona 133), Thea Crudi e Charlotte Lazzari il 20 agosto alle 6 nella spiaggia 80-81.