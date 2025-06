Blitz dei vandali in spiaggia

Lettini e una tenda tagliati di netto. E’ stato questo il risveglio amaro di Giorgio Bugli, titolare del bagno 96, quando mercoledì mattina si è accorto dei danneggiamenti alla sua spiaggia. "Sono stati 5 ragazzi incappucciati che nella notte si sono divertiti con un coltello nella mia spiaggia – dice Bugli –. Abbiamo filmato tutto con le telecamere e sporto denuncia, ma questo resta un problema non da poco, fortunatamente quest’anno i danni sono stati contenuti". Non è la prima volta che la spiaggia 96, come altre riccionesi, è oggetto di atti di vandalismo. "Gli anni scorsi mi era già capitato. Come ogni inizio stagione lo mettiamo in conto – continua –. Da luglio avremo addetti che per tutta la notte a pattugliare la spiaggia, ma ora vedremo cosa accadrà per la Notte rosa. Speriamo vada tutto bene".