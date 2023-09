Ciocopaese congelato per la commemorazione dell’incidente in A4: comitati in rivolta

Riccione (Rimini), 21 settembre 2023 – "Le date di Ciocopaese devono rimanere quelle fissate in ottobre, come già stabilito dal comitato Riccione Paese". Non ammette mediazioni la comunicazione tramite Pec inviata ieri da sei comitati cittadini alla commissaria del Comune di Riccione.

I referenti del Consorzio di viale Ceccarini, dell’associazione Riccione Alba, di viale Dante, viale Tasso, Riccione Abissinia e lo stesso comitato di Riccione Paese, si sono visti per evitare l’annullamento di Ciocopaese.

Il problema è nato dalla concomitanza di date tra l’iniziativa dedicata al dolce e al cioccolato e le commemorazioni nel primo anno dalla tragedia che ha visto come vittime l’ex sindaco Massimo Pironi, l’educatrice di Centro21, Romina Bannini e i cinque ragazzi dell’associazione: Francesca, Maria, Alfredo, Valentina e Rossella. In municipio stanno organizzando più iniziative dedicate al ricordo e non solo a ridosso dell’anniversario della tragedia, il 7 ottobre. Una di queste cade nella domenica di Ciocopaese. Da qui la richiesta arrivata dal municipio di spostare l’evento fiera all’11 novembre, in occasione del patrono.

"Riteniamo sbagliato spostare la fiera a novembre", premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio di viale Ceccarini e portavoce dei comitati dopo la riunione. "Va mantenuta la classica programmazione della manifestazione come organizzato dal comitato di Riccione Paese.

Rimandare la manifestazione sarebbe profondamente rischioso per più motivi. Sarebbe difficile, se non impossibile, poter contare sulla presenza degli standisti visto che questi si organizzano per tempo impegnandosi nelle diverse manifestazioni autunnali. Inoltre in così poco tempo si dovrebbe organizzare un evento in concomitanza con la Fiera di Santarcangelo, che tutti conosciamo per il grande richiamo che ha in tutta la provincia".

Quello dei sei comitati non è un appello. Maurizio Metto e gli altri presidenti sono pronti allo scontro. "Per le date di ottobre di Ciocopaese il municipio era solito scontare l’occupazione del suolo pubblico agevolando così il comitato. Se quest’anno questa agevolazione dovesse venire meno noi comitati siamo pronti a supportare il Paese a far fronte alle spese". Detto ciò i comitati non vogliono passare come quelli che prendono alla leggera la commemorazione delle vittime del tragico incidente sull’autostrada A4. "Abbiamo contattato il Centro21 per chiedere se avevano qualcosa in contrario con il mantenimento di Ciocopaese nelle date in ottobre. Ci hanno confermato che per loro non c’è problema".