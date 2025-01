Dall’Inghilterra al Fulgor per il fatidico ’sì’ : "E nostro figlio si chiamerà Federico"

Dall’Inghilterra a Rimini per dirsi "sì". Sono convolati nozze lo scorso maggio Samantha de Simone, originaria di Rimini ma residente oltremanica, e Dominic Monaghan, inglese. Il matrimonio è stato celebrato al Fulgor, il cinema reso immortale da Federico Fellini, che qui da bambino, nel 1926, in braccio al babbo Urbano, vede il suo primo film: Maciste all’inferno. E non per caso il bimbo che la coppia italo - inglese aspetta si chiamerà Federico, un nome che lega passato e presente. Insomma: nozze felliniane a Rimini. Che vuole essere sempre più città dell’amore e puntare sul turismo delle nozze. I numeri dei matrimoni del 2024 ne confermano l’appeal romantico. Samantha e Dominic sono una delle 22 coppie che lo scorso anno ha scelto di scambiarsi le fedi con il rito civile in uno dei tanti spazi messi a disposizione dal progetto Rimini wedding nato dalla collaborazione tra Comune e Visit Rimini.

"Una proposta – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale – che offre una selezione di luoghi tra i più suggestivi dove le coppie possono convolare a nozze con rito civile, unendo l’emozione della giornata al fascino dei paesaggi e del patrimonio storico, artistico e culturale riminese". Tra questi, oltre al Fulgor, figurano la Casa dei matrimoni al porto, il Museo della Città, il museo di arte contemporanea Part, il Grand Hotel, Villa des Vergers, e ancora il Teatro Galli, la Palazzina Roma, RiminiTerme e Castel Sismondo, eletti a scenari d’elezione dove far sbocciare i fiori d’arancio.

Un’offerta, quella legata al turismo delle nozze, che "si amplierà quest’anno grazie anche alla nuova partnership con Italy for Weddings", la divisione di Convention Bureau Italia specializzata nella promozione delle destinazioni italiane e delle imprese del comparto matrimoniale su scala internazionale. Un progetto che nasce da un accordo con Visit Rimini e "rafforza l’obiettivo di posizionare Rimini come meta d’eccellenza per il turismo matrimoniale, attirando sempre più coppie dall’Italia e dall’estero". Restano ai matrimoni, curioso il fatto che Rimini (stando ai dati Istat 2023) sia in cima alla classifica regionale per percentuale di nozze religiose sul totale: il 32,7%, quasi una su tre, superando sia le altre province romagnole che quelle emiliane.

m.gra.