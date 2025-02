Il ’Fellini’ vuole ritornare in alto. A Rimini voli per 27 destinazioni: "Presto nuove rotte dalla Germania"

Ventisette destinazioni, charter compresi. Il ritorno dei voli dalla Germania. Le novità Barcellona, Basilea, Malta. I tanti voli da Londra (fino a 10 a settimana). E poi i voli per le vacanze dei riminesi a settembre e ottobre. Per l’aeroporto di Rimini questo è l’anno della svolta. Così tante destinazioni non si vedevano dai tempi di Aeradria, la società pubblica fallita nel 2013 . Nel decimo anno di gestione, Airiminum si prepara a far fare al ‘Fellini’ il salto di qualità atteso da tanti anni. Dopo lo stop per il Covid, persi i voli da Russia e Ucraina a causa della guerra, "quest’anno puntiamo a 450mila passeggeri contro i 300mila del 2024 – spiega l’ad Leonardo Corbucci – Stiamo già lavorando l 2026, per potenziare sia i voli dalla Germania sia quello da Barcellona".

BENTORNATA GERMANIA

Una delle grandi novità è il ritorno dei voli dalla Germania. Nei giorni del Sigep, a gennaio, il primo ‘test’: il volo da Monaco di Baviera (operato dalla Luxwing) fortemente voluto dai vertici di Ieg per il pubblico della fiera. Il volo non è andato bene (13 passeggeri a tratta), ma sarà riproposto dal 4 al 7 marzo nei giorni del salone Key energy. Durante l’estate ci sarà un volo da Monaco (du Universal air) ogni giovedì dal 29 maggio al 25 settembre. Da fine aprile a giugno sono in programma, tutti i mercoledì, i charter del tour operator tedesco Mundo reisen. I voli partiranno da Brema (28 maggio), Dortmund (11 giugno), Dresda (4 giugno), Erfurt (30 aprile), Paderborn (7 e 14 maggio), Saarbruecken (21 maggio) e uno da Strasburgo.

LONDRA MAI COSÌ VICINA

Tantissimi voli da Londra. Le novità sono quelli operati da British airways (3 a settimana dal 12 maggio) e EasyJet (2 a settimana, dal 16 aprile). E poi c’è Ryanair, che ha ampliato i collegamenti da Londra: un volo a settimana nei mesi di aprile, maggio e ottobre (in cui non c’erano) a cui si aggiunge l’aumento da 4 a 5 collegamenti settimanali tra giugno a settembre. "Arriveremo a 10 voli a settimana in estate", sottolinea Corbucci.

DEBUTTA BARCELLONA

La città catalana entra nei radar del ’Fellini’. Il debutto a marzo, nei giorni di Key energy, con i voli del 4 e 5 marzo per il pubblico della fiera. Dal 2 luglio, partirà il volo di Vueling da Barcellona, 2 collegamenti settimanali fino a ottobre.

SVIZZERA E AUSTRIA

Ad aprile farà l’esordio il volo di EasyJet da Basilea, con 2 collegamenti a settimana fino a ottobre. Ryanair ha confermato il volo da Vienna, operativo da giugno a ottobre.

SOFFIA IL VENTO DELL’EST

Anche senza russi e ucraini, restano tanti i voli dall’est Europa. Quello di Tirana (della Wizzair) è diventato annuale. Confermati i voli di Ryanair da Budapest, Cracovia, Praga, Kaunas. Si volerà anche da Sofia (Bulgaria air), Vilnius (Getjet) e Riga (Baltic air). E ancora: due charter da Mostar.

GLI ALTRI VOLI

Altra novità della stagione il volo da Malta, con la Universal air. Già programmati i voli per le vacanze da Sharm El-Sheikh e Marsa Matruh, tra settembre e ottobre. Confermato il volo dal Lussemburgo. Per quanto riguarda l’Italia, il volo di Ryanair da Cagliari è diventato annuale. Da fine marzo a ottobre tornerà quello da Palermo. Due, infine, i charter previsti per i pellegrinaggi a Lourdes.

Manuel Spadazzi