Il Lungomare del sole diventa realtà

Dal ‘salotto’ al lungomare. Sempre il 10 di febbraio partiranno i lavori in viale Torino per realizzare il primo tratto della ciclovia Adriatica. "Il nuovo Lungomare del sole – spiega la dirigente comunale Tecla Mambelli che ha curato la progettazione – abbraccerà il mare con dune verdi, percorsi pedonali e aree dedicate al relax e alla socialità. L’integrazione di viale Torino nella ciclovia Adriatica rafforzerà la mobilità sostenibile, creando un collegamento diretto e armonioso tra la città e il litorale. Il percorso ciclabile sarà un esempio all’avanguardia in termini di innovazione ambientale. Grandi spazi verdi permetteranno agli alberi di crescere in modo ottimale, offrendo ombra e frescura anche nelle ore più calde. Il fondo in calcestruzzo drenante garantirà una gestione efficiente delle acque piovane, favorendo l’infiltrazione naturale. Inoltre, i numerosi punti di sosta per le biciclette e le sedute lungo il percorso offriranno un’esperienza confortevole e piacevole sia per i residenti che per i turisti".

Il piano complessivo di ‘Viva Riccione’, in questa fase iniziale, prevede un investimento di circa sedici milioni di euro. Saranno oltre 9 quelli necessari per i vari tratti di viale Ceccarini e viale Dante tra il centro e il palazzo del Turismo. A questi si aggiungono 6,3 milioni di euro per il nuovo Lungomare del sole. I lavori in partenza il 10 febbraio copriranno un primo tratto compreso tra piazzale Marinai d’Italia e il bagno 29, per una spesa di un milione e 665mila. "‘Viva Riccione’ – spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli – guarda a una città green, creativa e intelligente. Con il nuovo viale Ceccarini e il nuovo Lungomare del sole, la visione di una città all’avanguardia, modello di accoglienza e innovazione, diventa realtà".