Jazz e dintorni, un viaggio musicale firmato da Nicoletta Fabbri

Dopo il successo delle prime serate, continuano gli eventi nell’Area Settebello a7b (via Roma 70, ingresso gratuito). Giovedì alle 21 sul palco Nicoletta Fabbri con Jazz e dintorni: una proposta di brani appartenenti a tradizioni diverse riuniti attraverso una rilettura di stampo jazzistico. Si passa dai grandi classici del jazz alle più belle canzoni italiane d’autore, dalla bossanova di Jobim e Vinicius alle Canzoni francesi di Edith Piaf e Trenet.

Nicoletta Fabbri sarà affiancata da Michele ‘Mecco’ Guidi alla tastiera e Stefano Paolini alla batteria, musicisti che vantano prestigiose collaborazioni tra cui Raphael Gualazzi, Eugenio Finardi, Mario Biondi, Cesare Cremonini. Venerdì dalle 17.30 alle 19 è invece in programma un divertente laboratorio creativo per bambini, Costruiamo un aquilone, a cura del Club aquilonisti Riminivola del Dopolavoro ferroviario Rimini. A fine laboratorio ogni bambino potrà tenersi l’aquilone che ha costruito per farlo volare insieme ai suoi sogni.

Sempre venerdì, dalle 19 in poi, si terrà il Band Contest che vedrà in gara per due weekend diverse band giovanili. I gruppi si esibiranno sul palco anche sabato 21 giugno e il 27 e 28 giugno.

Una giuria di esperti del settore musicale individuerà i finalisti che si esibiranno nel mese di luglio per decretare la band vincitrice.