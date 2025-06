Laboratorio intitolato al professore: "Marco Forlivesi era un esempio"

Disponibile, gentile, professionale, sempre pronto ad aiutare gli studenti. "Un uomo di straordinaria umanità". Marco Forlivesi era di quei professori tremendamente concreti. La sua morta è stata una grave perdita per l’istituto Leonardo da Vinci - Belluzzi, che venerdì ha voluto ricordarlo dedicandogli le aule del nuovo laboratorio. Una cerimonia molto partecipata con la dirigente Franca Berardi, il provveditore Giuseppe Foti, amici, colleghi e la moglie che ha voluto essere presente. Forlivesi si è spento alla fine di febbraio. Circa un mese prima aveva avuto un malore a scuola che lo aveva costretto a un ricovero d’urgenza. Poche settimane dopo un improvviso peggioramento delle condizioni ha portato al decesso. Aveva 66 anni. Da allora in famiglia, tra i suoi ragazzi a scuola, all’ordine degli ingegneri, nello studio professionale c’è un grande vuoto. Al Belluzzi era arrivato negli anni ’90. Come professore aveva portato avanti tanti progetti per i suoi studenti. Al contempo svolgeva la professione di ingegnere per la quale era un professionista stimato e apprezzato. Attivo anche all’ordine degli ingegneri nella commissione disciplinare. Da venerdì il suo nome sarà impresso nella scuola in cui ha dato se stesso.