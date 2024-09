L’hotel Flamengo va all’asta. È in vendita per 2 milioni di euro

Va all’asta giudiziaria l’hotel Flamengo, affacciato si viale D’Annunzio. L’albergo ha regolarmente tenuto aperto durante tutta la stagione ed ora si avvicina il momento dell’asta per cercare un acquirente. L’appuntamento è fissato per il 29 ottobre. La base d’asta è stabilita in 2 milioni e 88mila euro, mentre l’offerta minima consentita arriva a 1 milione e 566mila euro. Finisce dunque all’asta un albergo in seconda linea con i suoi cinque piani e la corte annessa. Non si tratta di un piccolo hotel nelle vie interne. E questo ha reso le chat tra gli albergatori ancora più calde. Non è la prima volta che una struttura ricettiva finisce all’asta, ma in passato erano edifici chiusi da tempo o abbandonati. Il Flamengo è un caso diverso. "Non ci sono le condizioni per dire se l’asta per l’hotel Flamengo derivi dalle difficoltà del settore alberghiero – premette il presidente di Federalberghi Claudio Montanari –. Tuttavia possiamo dire che la situazione debitoria di tante strutture alberghiere oggi è complicata".

Il campanello di allarme nella categoria è già scattato. La condizione attuale non lascia tranquilli diversi operatori guardando al futuro. "Il problema odierno per molti è la sostenibilità del debito – riprende il presidente –. Fino a una dozzina di anni fa venivano concessi prestiti alle attività su criteri soggettivi, e non sempre basandosi su business plan completi e una puntuale documentazione. Ciò comporta che con il passare delle stagioni si vedono realtà che faticano molto a far fronte ai pagamenti. La situazione è peggiorata negli ultimi anni e in modo particolare negli ultimi diciotto mesi quando abbiamo visto schizzare al rialzo i tassi di interesse. Il fatto che ieri la Bce li abbia abbassati dello 0,25% non cambia nulla, ci sarebbe bisogno di ben altro". Sta di fatto che a Riccione sarebbero tante le strutture ricettive che potrebbero andare in difficoltà nelle prossime estati. L’aumento dei costi, il debito sempre più pesante e i fatturati che non seguono la stessa curva al rialzo, sono elementi che in futuro rischiano di peggiorare la condizione.

"Ormai è chiaro che con una stagione di 100 giorni non si ripagano più gli investimenti – riprende Montanari –. E questo è un problema non solo per far fornte ai debiti pregressi, ma anche perché oggi se vogliamo intercettare nuove fette di mercato dobbiamo investire. Per farlo servono contributi, garanzie e un credito accessibile, non certo quello che ci si presenta oggi. Se questo non avverrà non vedo come la Riviera possa ristrutturarsi".

Andrea Oliva