"Nei pronto soccorso manca il 30% di personale"

I rinforzi estivi per il pronto soccorso? "Noi siamo pronti ad assumere nuovi medici anche domani. Il problema è che non si trovano". Così Tiziano Carradori, direttore generale Ausl, sulla carenza di sanitari e la difficoltà di trovare rinforzi per la stagione estiva. "Oggi nei pronto soccorso abbiamo il 30 per cento di personale in meno rispetto a quanto ne servirebbe in organico. Non è un problema solo nostro, riguarda tutta Italia". Ribadito questo, "abbiamo messo in campo e quest’estate 50 guardie mediche. Vorremmo assumere nuovi medici per i pronto soccorso, non solo per la stagione estiva. Ma il problema resta sempre quello: non si trovano. Cercheremo di fare il possibile, con i turni e non solo". Capitolo infermieri: "Il nostro piano prevedeva l’assunzione di 360 nuovi infermieri per rinforzare ospedali, case della salute e i vari servizi territoriali, come le nuove figure degli infermieri di famiglia. Siamo a buon punto, ma rispetto al piano di piano delle assunzioni che ci siamo dati mancano ancora 86 infermieri".