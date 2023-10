Omicidio di Rimini, interrogati i figli e la nipote di Pierina

Rimini, 8 ottobre 2023 - Indagini serrate, nuovi interrogatori e sopralluoghi per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 17 coltellate nel garage. Il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina l'inchiesta sull'omicidio di via del Ciclamino, nelle ultime ore ha voluto risentire personalmente i tre figli della vittima, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi.

Giuliano è stato ascoltato nella clinica dov'è ricoverato da mesi, dopo il misterioso incidente di cui è stato vittima il 7 maggio. A giorni sarebbe dovuto tornare a casa, ma si è deciso di prolungare il ricovero.

E' stata sentita anche la figlia sedicenne di Giuliano Saponi e di Manuela Bianchi. Massimo riserbo sull'interrogatorio, condotto anche per capire la situazione familiare e ricostruire i rapporti tra Manuela e Pierina, che sarebbero stati molto burrascosi.

La nuora ieri era stata nuovamente interrogata, così come una coppia di vicini di casa della vittima. Tra loro anche l'uomo che sarebbe ritenuto, dagli inquirenti, il presunto amante di Manuela. Il fratello di Manuela è stato interrogato e presto verrà risentito. Intanto gli uomini della Squadra mobile hanno compiuto oggi nuovi sopralluoghi in via del Ciclamino.