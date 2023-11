Omicidio di Pierina ultime notizie, la vicina di casa Valeria torna in questura

Rimini, 4 novembre 2023 - È tornata nuovamente in questura a Rimini Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli e moglie di Louis Dassilva, l'uomo considerato l'amante della nuora Manuela Bianchi. Dopo essere rimasta per più di sei ore negli uffici di piazzale Bornaccini nella giornata di ieri, questa mattina Valeria è stata nuovamente ascoltata dagli investigatori ai quali ha fornito sommarie informazioni testimoniali. Il colloquio di ieri era stato seguito dalla consegna, agli inquirenti, di un paio di stivali e di alcuni pantaloni, indossati da Louis il 2 ottobre scorso, il giorno prima dell'omicidio di Pierina, quando era stato coinvolto in un incidente in moto.

A sinistra Valeria Bartolucci, vicina di casa. A destra Pierina Paganelli

Il figlio Giuliano sollevato dal ruolo nei Testimoni di Geova

Nel frattempo si aggiunge un altro mistero a quello che circonda la morte di Pierina Paganelli. Un mistero che coinvolge anche la figura del figlio della donna di 78 anni, testimone di Geova, uccisa la notte del 3 ottobre scorso nel garage del condominio di via Del Ciclamino con 29 coltellate. Giuliano Saponi, 53 anni, sarebbe stato sollevato ad aprile dalla carica di ‘servitore di ministero’ dei testimoni di Geova dopo una ‘relazione’ pubblica della moglie Manuela Bianchi, la nuora che la mattina del 4 ottobre ha scoperto il cadavere di Pierina.

I servitori di mistero per i testimoni di Geova sono cristiani esemplari e vengono scelti per le loro ottime qualità spirituali. Ad aprile di quest'anno, quindi, pochi giorni prima che rimanesse vittima di un pirata della strada (l'incidente è del 7 maggio), Giuliano era stato sollevato dall'incarico. Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dalla squadra mobile di Rimini, sarebbe stata Manuela a relazionare su alcuni comportamenti di Giuliano contro la famiglia, con conseguente reprimenda e perdita dell'incarico. Particolare che aveva sicuramente esasperato i dissidi tra la nuora Manuela e la suocera Pierina e finito per complicare i già difficili rapporti familiari. Il 7 maggio, quindi, Giuliano era finito travolto da un pirata della strada e lo scorso 10 ottobre sarebbe dovuto tornare a casa dopo una lunga convalescenza.