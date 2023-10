Omicidio di Rimini: Pierina ha lottato con il suo assassino, sul corpo 15 coltellate

Rimini, 5 ottobre 2023 – Pierina Paganelli è stata raggiunta da oltre quindici coltellate e ha lottato disperatamente con il suo assassino.

Inizia a delinearsi con maggiore chiarezza la dinamica dell'omicidio consumatosi nei sotterranei del condominio al civico 31 di via del Ciclamino, a Rimini.

Il corpo della 78enne, disteso supino sulle scale di fronte agli ascensori con tracce di sangue sparse intorno, è stato ritrovato ieri mattina attorno alle 8.30 dalla nuora, che abita nell'appartamento di fronte a quello di Pierina all'interno della stessa palazzina.

Il figlio di Pierina aggredito a maggio – Il ricordo dei vicini

Le indagini

Gli inquirenti, coordinamenti dal sostituto procuratore Daniele Paci, per il momento non escludono nessuna pista.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Rimini, proseguono nel massimo riserbo, grazie anche al supporto della polizia scientifica.

Gli investigatori hanno ascoltato a lungo i familiari della vittima, a cominciare dalla nuora, Manuela Bianchi, che è rimasta in Procura per diverse ore.

"Sono stanca, potete immaginare con mio marito ancora in ospedale - ha detto la donna stamattina ai giornalisti - Questa notte sono stata interrogata fino alle 4 in Procura perché sono la persona più informata sui fatti e perché ieri mattina sono stata io a trovare mia suocera, mentre scendevo ad accompagnare mia figlia a scuola".

Il marito di Manuela Bianchi e figlio della vittima dell’omicidio dell’altro ieri, è quel Giuliano Saponi, 53 anni, ridotto in fin di vita dopo una misteriosa aggressione, lo scorso maggio, mentre stava andando a lavoro in bici.

Questo è di fatto un giallo parallelo a quello dell’assassinio di Pierina: non è chiaro se i due fatti di cronaca siano collegati.

Le ultime ore di Pierina

Martedì 3 ottobre Pierina Paganelli, originaria di Sogliano al Rubicone nel Cesenate e da morti anni residente a Rimini, aveva partecipato – attorno alle 20 – a un riunione di preghiera alla sala del Tempio dei testimoni di Geova a Bellariva di Rimini.

Poi, indicativamente verso le 22, era tornata a casa in auto. Aveva parcheggiato la vettura in garage e aveva aperto la porta interna che porta al vano scale e ascensore per entrare nel condominio di via del Ciclamino.

Lì il killer le ha teso un agguato sferrandole numerose coltellate e lasciandola in lago di sangue.