Pronti a partire i lavori alla Baldasserona e ai piani inferiori di Palazzo Begni

Tocca al segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci fare il punto sui cantieri che verranno avviato prima della fine di quest’anno. Con un accenno particolare a due progetti di un certo peso per San Marino: quello della Baldasserona che porterà alla rifunzionalizzazione dei piazzali con nuovi parcheggi e quello pensato per Palazzo Begni, sede della segreteria di Stato agli Esteri. "Il progetto alla Baldasserona – spiega il segretario di Stato – era già stato pensato e ’raccontato’ e prevede la rifunzionalizzazione dei piazzali che porterà a nuove aree di sosta. Mentre a Palazzo Begni i lavori ai piani sottostanti il livello centrale i lavori partiranno entro l’anno. Una riqualificazione che darà di certo slancio a livello istituzionale".

Poi anche due regolamenti adottati. "Uno – spiega Ciacci – per permute e alienazione di terreni non strategici sotto i 150 metri, definendo una procedura standard, non discrezionale come in passato. Ogni cittadino potrà infatti fare una richiesta che passerà al vaglio di una commissione tecnica. Con parere positivo, approderà in Consiglio per i 39 voti". Poi il secondo regolamento "che riguarda la protezione dei lavoratori in periodi di caldo estremo, sollecitata dai sindacati – spiega – Nel quale vengono introdotte best practices che impegnano il datore di lavoro a prevedere, ad esempio, pause più frequenti".