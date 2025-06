Il sogno di Aurora: “Uscita dal coma con la musica di Olly, ora vorrei incontrarlo”

Rimini, 8 giugno 2025 – È rimasta in coma per un mese, sospesa tra la vita e la morte, dopo il tremendo incidente in moto avvenuto a Misano, nell’agosto del 2024, sulla Statale 16. Per tutto quel tempo, mamma Marinella ha continuato a mettere in loop le sue canzoni preferite, quelle di Olly, per fargliele sentire nella speranza che riprendesse conoscenza. "La sua musica mi ha tenuto compagnia durante le settimane interminabili in ospedale. E continuano a farmi compagnia anche ora, che affronto la fisioterapia e cerco di ritornare alla normalità”, dice Aurora Angeli, 19 anni, da Saludecio. Il suo beniamino, Olly, se lo è tatuato pure sul braccio. Il suo sogno? Poterlo finalmente incontrare.

L’occasione è davvero a portata di mano, perché il 20 giugno prossimo, il vincitore del Festival di Sanremo sarà a Rimini per l’Rds Summer Festival, durante la Notte Rosa. "Mi piacerebbe tanto poter partecipare al concerto – confessa Aurora –. Ci sarà tantissima gente, visto che si tratta di un evento gratuito. Purtroppo le mie condizioni di salute, dopo l’incidente, non mi permettono di stare in mezzo alla calca. Ho scritto agli organizzatori, chiedendo se c’era la possibilità di avere un ingresso priority al concerto, ma mi hanno risposto che è tutto esaurito. Peccato, davvero. Mi sarebbe davvero piaciuto poterci essere. E magari scattare anche una foto con Olly. La sua musica è diventata la mia cura, sembra quasi che ogni canzone parli di me, mi rispecchio in ogni sua strofa. La mia preferita? Balorda nostalgia".

Dall’agosto scorso, Aurora deve lottare con un doppio dolore. Quello fisico, dovuto ai traumi riportati nella caduta sull’asfalto, dopo l’impatto devastante della moto su cui viaggiava con un’auto. E quello legato alla scomparsa del fidanzato, Nicolas Bartolini, morto in quell’incidente terribile sulla Statale, a Misano. I due fidanzati erano insieme, in moto, di ritorno dal mare.

"Nessuno riesce a capire come io abbia fatto a sopravvivere – racconta la 19enne –. Il caso ha voluto che in quel momento passasse di lì un’ambulanza. Mi hanno caricata in elicottero e poi portata di corsa in ospedale. Sono stata un mese in terapia intensiva per poi essere trasferita in un ambulatorio riabilitativo. Ho dovuto imparare di nuovo a bere, mangiare, parlare, camminare. Non è stata dura, di più. Ma il corpo mi diceva di non mollare, di andare avanti".

In questo percorso lungo e travagliato, Aurora ha però trovato un porto sicuro: la musica di Olly, il suo cantante preferito. "È incredibile, perché sembra quasi che ogni brano rispecchi in tutto e per tutto le mie sensazioni. La musica ha davvero il potere di guarire le persone e io ne sono la prova. Il sogno nel cassetto? Poterci essere, il 20 giugno prossimo, in piazzale Fellini, in occasione del concerto. Spero davvero che gli organizzatori possano prendere in considerazione la mia richiesta. Sarebbe veramente il regalo più bello" conclude la ragazza.

Olly, insieme a Fedez, sarà tra i protagonisti della tappa riminese dell’Rds Summer Festival, il maxi evento in piazzale Fellini che farà da colonna sonora al weekend della Notte Rosa. Olly – reduce della vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston – è atteso per la prima serata del 20 giugno, mentre Fedez salirà sul palco di piazzale Fellini il 21 giugno. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per Rds. L’ingresso alla piazza è gratuito e consentito fino a esaurimento posti, per la tappa di Rimini sarà possibile accedere anche senza prenotazione. Una grande serata di musica e divertimento, per tuffarsi a capofitto nella magia della Notte Rosa.