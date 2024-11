Suv da 100mila euro prende fuoco. Il conducente si mette in salvo

Stava andando tranquillamente per la sua strada, quando all’improvviso dalla sua macchina hanno incominciato a sprigionarsi fiamme e fumo. Grandissima paura per il conducente di una Maserati Levante, che ieri attorno alle 10 è stata avvolta dalle fiamme in via Monte, a Coriano. Illeso l’automobilista che, alla vista del fuoco, ha fatto appena in tempo a fiondarsi fuori dall’abitacolo della vettura mettendosi in salvo. La prima cosa che ha fatto, dopo essersi allontanato dalla Maserati in fiamme, è stata chiamare i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto a sirene spiegate con una squadra. Nulla da fare per il suv che è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme che hanno devastato la carrozzeria.

I pompieri si sono messi al lavoro e nel giro di poco sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Ma la Maserati ha riportato danni pesantissimi. Da accertare le cause che hanno portato all’innescarsi dell’incendio, dovuto forse ad un guasto o ad una avaria di qualche tipo. Per questo sono in corso accertamenti approfonditi da parte del personale del 115. Esclusa del tutto l’origine dolosa. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si segnalano né feriti né ustionati. Sarà ora necessario comprendere quali siano le cause dell’improvviso rogo che è costato la distruzione del lussuoso suv di casa Maserati, che ha un prezzo di mercato superiore ai 100mila euro.