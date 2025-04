Un cucciolo di pinguino tra i dinosauri

E’ nato un pinguino tra i dinosauri, con un pizzico di scienza e tanto divertimento. Parte la primavera dei parchi Costa con un pieno di novità. La prima è senza dubbio la nascita in cattività di un pinguino di Humboldt. Tutto è iniziato con il corteggiamento fatto di piccoli doni, dei ciottoli. Poi i genitori, Pic-Nick nato all’Acquario nel 2019, e Bhaji, classe 2009, hanno covato l’uovo nel nido per quaranta giorni fino a quando l’uovo si è schiuso. Il piccolo è cresciuto ed ha già saggiato l’acqua. Non ha un nome perché l’Acquario intende rendere partecipi i visitatori alla scelta del nome del piccolo, come già accaduto con Bilù, il primo pinguino a ricevere la cittadinanza onoraria divenendo ambasciatore per la sostenibilità di Cattolica. La nascita del piccolo non è l’unica novità per il parco cattolichino che si presenta all’apertura della stagione mostrando un grande Spinosauro lungo 16 metri. Domani i cancelli si apriranno al pubblico e i visitatori potranno avvicinarsi all’area esterna dove si trova ‘il mondo dei dinosauri’. Sono previste novità anche nella mostra Insetti Giganti XXL edition all’ingresso Viola, senza dimenticare gli incontri che si possono fare nei percorsi Blu, Verde e Giallo, dove squali, lontre, caimani, rettili e migliaia di pesci testimoniano la ricchezza e la biodiversità di un mondo da conoscere e proteggere. Sempre domani apre le sue porte Oltremare, sulla colina di Riccione, in una veste rinnovata tanto da cambiarne il nome in Oltremare 2.0. Nuove attrazioni, nuovi percorsi, storiche scoperte sulle origini dell’uomo e dell’evoluzione. Si viaggerà nel tempo fino a giungere ai Sapiens, tra caverne, ominidi e animali del passato. Si visiteranno l’attrazione Village sull’uomo delle palafitte e l’Età del Rame, l’evoluzione dell’Universo nei percorsi multisensoriali Genesis e Planet Theatre, e l’esplorazione di grotte con Speleos. Infine Italia in miniatura, a Rimini, che si presenta alla primavera offrendo a chi vorrà visitarla la possibilità di viaggiare lungo tutto lo Stivale, assaporandone le bellezze, in una sola giornata. Ci sarà anche da divertirsi con le avventure a bordo dei tronchi della Vecchia segheria, le mongolfiere rotanti di Torre panoramica, e nel viaggio a mezz’aria a bordo della monorotaia.