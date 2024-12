"Via le luminarie fasciste". E il Comune le fa togliere

La prima volta delle luminarie nelle rotonde di Villa Verucchio ha abbagliato tutti. Ma dagli applausi si è passati nel giro di pochi giorni alle polemiche contro le installazioni luminose con la scritta "Xmas". Tanto che adesso saranno smontate e sostituite. Il motivo? Secondo qualcuno quella scritta "Xmas" (anziché "Christmas" per esteso) richiamerebbe la X Mas, corpo militare indipendente fascista attivo dal settembre 1943 all’aprile 1945. Per cui si è alzato il grido: "Togliete quelle luminarie, spegnete quella scritte fasciste...". E il dibattito si è acceso inevitabilmente anche sui social, sulla pagina Vieni a Villa Verucchio e altre. La richiesta di sostituzione è arrivata alle orecchie della giunta verucchiese, che ha preso a cuore la vicenda. "In Italia la scritta X Mas può avere più di un significato – riconosce il sindaco Lara Gobbi (eletta con una lista di centrosinistra) – Oltre a indicare Natale potrebbe avere un significato fascista e richiamare la X Flottiglia Mas". Da qui la decisione presa ieri. "Per evitare polemiche e fraintendimenti, che come al solito esistono, ancorati ai nostri principi antifascisti, abbiamo chiesto che l’addobbo natalizio venga sostituito subito con un altro", annuncia la Gobbi. E pensare che tanti avevano gradito la luminarie nelle rotonde, novità assoluta a Verucchio, senza vederci un richiamo fascista nella scritta. L’opposizione insorge per "polemiche che in un paese come Verucchio non dovrebbero entrare". E Piero Canarini, consigliere della Verucchio che vorremmo, sfoglia il vocabolario per contestare una decisione che ritiene assurda. "Xmas o XMas è un’abbreviazione a uso informale, colloquiale o commerciale, della parola inglese Christmas (Natale). Questa abbreviazione deriva dalla parola greca che significa Cristo. Sarebbe meglio occuparsi dei reali problemi del paese, invece che di queste quisquiglie". Per evitare malintesi e travisamenti però la giunta ha deciso: quella scritta andrà sostituita. E i cittadini stiano tranquilli: non ci saranno costi supplementari. "È tutto compreso nel pacchetto", assicura la sindaca.

m.c.