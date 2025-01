Sofia vuole ballare a ’Striscia la notizia’: "Mi candido per fare la velina"

Riccione, 14 gennaio 2025 – La 27enne Sofia Bartoli, ballerina professionista riccionese con precedenti esperienze fatte sulle reti Rai e Mediaset e piccole comparse in alcuni film, domani sera su Canale 5 parteciperà alle selezioni per la nuova velina bionda di Striscia la notizia, tg satirico di Antonio Ricci.

Per la prima volta in 37 anni, a scegliere è il pubblico col televoto. La preferenza può essere espressa tramite smartphone, tablet, smart tv o Mediaset Infinity. In ogni puntata due delle quattordici concorrenti balleranno in diretta. Dal 22 al 27 gennaio si sfideranno per i quarti di finale, previsto pure un ripescaggio. La finalissima si terrà il 30 gennaio.

Perché partecipa alla selezione per le veline?

"È una cosa che mi è sempre piaciuta fare. Ho quindi fatto il provino, mi hanno selezionata e così mi hanno convocata per domani sera in tv. Cosa dovrò fare nei dettagli non so, lo scoprirò al momento. Sono comunque contenta di poter partecipare, perché Striscia la notizia è molto seguito".

Al televoto il verdetto, che dire?

"Supportatemi, votatemi".

Come procede la sua carriera?

"Direi bene, perché sto lavorando tanto. Come ballerina ho anche partecipato a una puntata de Le Iene che credo vada in onda entro il mese. Nel frattempo continuo a fare dei dinner show in ristorante a Milano. Non mi fermo mai, ho sempre voglia di fare, di ballare. Finché il fisico me lo permette, cerco di andare avanti".

Vuole andare oltre il ballo?

"Mi piacerebbe studiare recitazione, fare cinema, studiare dizione e, perché no, fare anche una conduzione. Non vorrei essere etichettata solo come ballerina. Finora però, lavorando a ritmo serrato, non ho avuto tempo di fare altre cose".

Ha intanto cambiato casa.

"Da Roma mi sono trasferita a Milano, dove mi sento più a casa mia, oltretutto questa è una città che può dare tanto. Qui per motivi di studio si trova anche mia sorella con la quale ho un bellissimo rapporto, per me è anche una vera amica".

Riccione le manca?

"Da un po’ di anni vivo da sola, quindi sono abituata alla mia routine. Ovviamente Riccione mi manca e mi mancherà sempre, come la mia famiglia. Sono tornata a casa per le feste natalizie, ma solo per quattro giorni, perché per lavoro sono dovuta ripartire. Sento comunque mamma almeno due volte al giorno. Sono comunque serena, perché la mia famiglia mi supporta sempre, per cui anche se mi manca, la sento vicina".