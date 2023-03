Vasco Rossi accende la Riviera: scatta la caccia al biglietto, cento euro per vedere la star

Grande attesa per il concerto di Vasco a Rimini

Rimini, 10 marzo 2023 – Prima assoluta allo stadio ’Romeo Neri’ del nuovo tour di Vasco Rossi, il 2 giugno: pronti a scatenare l’inferno! I prezzi per la data zero ci sono: da 73 a 97 euro. Con il picco di 224 euro per i ’pacchetti Vip Rimini’, che consentono l’ingresso anticipato, e posti a ridosso del palco. La vendita parte dalle 11 di mercoledì 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Due giorni di vantaggio per i fedelissimi: per loro la prevendita in anteprima per ‘Il Blasco Fan Club’ scatta dalle 10 di lunedì 13. Prezzi e settori, sono identici "per tutte le date del Vasco live 2023", si legge sulla pagina Facebook del Blasco Fan Club. Con una precisazione: "i prezzi dei biglietti sono comprensivi di tutti i diritti di prevendita escluse solo le spese di spedizione di 9,99 euro per l’Italia". Oltre al canale preferenziale, "anche per la data zero il fan club avrà l’ingresso anticipato per settori prato gold e prato". La data zero del tour a Rimini: quando e biglietti I prezzi per vedere il Blasco Ecco i prezzi: prato gold 97,52 euro (sono i posti frontali più vicini al palco). Prato 73,14. Primo settore...