Rovigo, aggredisce la ex con un bastone. Allarme in città: è la quarta violenza contro una donna in poche settimane

Rovigo, 07 settembre 2023 – Aggredisce la ex con un bastone per strada. È l’ennesimo episodio di violenza quello accaduto l’altra sera sera a Rovigo, dove un 60enne ha minacciato a suon di urla e poi cercato di colpire a bastonate la ex compagnia.

Rovigo sempre più pericolosa. Risale a poche settimane fa il tentato omicidio davanti alla stazione di Rovigo,. dove un uomo ha accoltellato la moglie. E, poche sere dopo nello stesso punto, una ragazza è riuscita a sfuggire per miracolo a una violenza sessuale.

Cosa è successo

Si è trattato di un provvidenziale intervento degli agenti di Polizia Locale di Rovigo che nella mattinata di ieri martedì 5 settembre, hanno bloccato un uomo che minacciava una donna armato di bastone. La pattuglia rodigina in servizio, ha sentito delle grida provenire da via Villa e si è recata sul posto dove ha trovato due persone in strada, un uomo e una donna, coinvolti in una discussione con il primo che minacciava verbalmente e fisicamente la ex compagna brandendo anche un bastone.

La denuncia

Gli agenti sono immediatamente intervenuti per tutelare l’incolumità della donna evitando che la situazione degenerasse e nel giro di pochissimi minuti è sopraggiunta sul posto un'altra pattuglia della Polizia Locale chiamata in supporto e tre volanti della Polizia, allertata nel frattempo dai vicini. L’uomo è stato calmato ed entrambi sono stati accompagnati al comando di viale Oroboni per essere ascoltati e per gli accertamenti del caso. Dopo le varie verifiche, l’uomo, un cittadino italiano di 60 anni, è stato denunciato per minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna.