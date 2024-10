Rugby, la Femi Cz Rovigo vince in rimonta contro le Fiamme Oro

Rovigo, 20 ottobre 2024 – Prova di grande carattere per la Femi Cz Rugby Rovigo che ribalta il risultato nel secondo tempo e vince un match difficile per 12 a 6 in casa della Fiamme Oro Rugby. La pioggia battente non permette un gioco veloce. Le Fiamme Oro, al 12’ dopo aver provato a superare la linea di meta dei Bersaglieri, che sono bravi a respingere l’avversario, ottengono un calcio a favore e optano per i pali. Canna dalla piazzola è preciso e aggiorna per primo il tabellino, 3-0.

Nei minuti successivi, cessata la pioggia, le Fiamme sono in attacco nei ventidue dei Rossoblu, la buona difesa dei Bersaglieri non permette un avanzamento da parte dei padroni di casa; al 27’ Rovigo risale il campo e dopo un calcio a favore opta per i pali, Thomson però non riesce a portare le due squadre sul pareggio. Al 29’ Canna risponde al piede e aggiunge +3 per i Cremisi, 6-0. Due minuti dopo è la Rugby Rovigo a poter rispondere dalla piazzola, Thomson non riesce ancora a convertire l’ovale tra i pali. Al 40’ è la volta dei Cremisi a rispondere dalla piazzola, Canna questa volta non è preciso: il primo tempo termina dunque 6 a 0. Il secondo tempo si apre in favore dei Rossoblu, dopo un calcio a favore, al 44’, capitan Ferro e compagni optano per i pali, questa volta Thomson è preciso e sblocca il punteggio di Rovigo, 6-3.

Al 54’ Rovigo ottiene un altro calcio a favore, e Lertora converte e porta il match sul pareggio, 6-6. Due minuti dopo Thomson ha ancora la possibilità di aumentare di tre punti il gap, ma non riesce a centrare i pali. Un match caratterizzato dai calci piazzati, al 68’ è ancora la volta del Rovigo, Thomson è preciso e porta i Rossoblu in vantaggio, 6-9. Due minuti dopo i ragazzi di coach Giazzon optano ancora per i pali, l’apertura sudafricana, Thomson, non sbaglia, 6-12. Al 80’ le Fiamme Oro hanno la possibilità di trovare una touche in prossimità dei cinque metri dei Rossoblu, l’ovale non esce, Belloni recupera e libera il pallone fuori dal terreno di gioco per la fine del match.

“È stata una vittoria molto importante, per il morale della squadra – ha affermato coach Giazzon – Non è stato facile giocare con queste condizioni meteorologiche, i ragazzi hanno però risposto bene fisicamente e mentalmente, seguendo il piano di gioco che avevamo preparato”. “Voglio fare i complimenti a tutto lo staff e i giocatori – ha aggiunto – per l’attitudine che hanno messo, in un campo difficile come quello delle Fiamme Oro, per portare a casa questo risultato importante”. Trittico di squadre al comando della serie A Elite Maschile al termine della seconda giornata di campionato e prima storica vittoria nella massima serie per i Rangers Vicenza che in casa hanno superato 26-11 Colorno.

La classifica

Rugby Viadana 1970, Petrarca Rugby, Valorugby Emilia – 10 punti

FEMI-CZ Rovigo – 9

HBS Colorno e Rangers Vicenza – 4

Mogliano Veneto Rugby e Fiamme Oro Rugby – 1

S.S. Lazio Rugby 1927 e Sitav Rugby Lyons – 0

Il prossimo appuntamento

Sabato al Battaglini di Rovigo arriva l’altra romana, la Lazio Rugby battuta 24-15 dai campioni d’Italia del Petrarca Padova.