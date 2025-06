Ad Avellino l'associazione è un riferimento per l'intera provincia

È ufficialmente nata Confabitare Avellino, nuova sede territoriale dell’associazione, guidata da Francesco Melillo, figura già attiva sul territorio nella difesa della proprietà e nella promozione della cittadinanza responsabile. Un’iniziativa di grande valore, resa possibile grazie alla sinergia tra le Acli Provinciali di Avellino e Confabitare Nazionale, con l’obiettivo di offrire supporto qualificato ai cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare. La sede, situata in Via Salvatore De Renzi 22, sarà un punto di riferimento per l’intera provincia e fornirà numerosi servizi, tra cui assistenza legale, consulenza fiscale e tecnica, e aspetto di particolare rilievo, la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali. Un’opportunità concreta per proprietari e inquilini, che potranno beneficiare di condizioni più favorevoli e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. «Con questa collaborazione - ha dichiarato il presidente delle Acli Provinciali di Avellino, Alfredo Cucciniello - vogliamo rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini che cercano supporto nella tutela e valorizzazione dei propri beni immobiliari». Soddisfazione anche da parte del presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni: «L’apertura di Confabitare Avellino rappresenta un passo fondamentale per la nostra rete. Grazie alla collaborazione con le Acli locali, saremo in grado di offrire anche in Irpinia strumenti e competenze per una gestione moderna e consapevole della proprietà immobiliare, inclusi servizi fondamentali come il canone concordato». La sede sarà operativa nei prossimi giorni, con l’attivazione di servizi su appuntamento e l’organizzazione di eventi informativi rivolti alla cittadinanza. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo email: avellino@confabitare.it o al numero: 082531266. Pagina FB www.facebook.com/confabitareavellino