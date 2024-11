Violenza di genere, un territorio in marcia

Il momento clou sarà come sempre, martedì, con la ‘marcia silenziosa’: le strade di Sassuolo attraversate dalla manifestazione che, come ogni anno, vedrà i ragazzi delle scuole superiori del distretto camminare ‘in silenzio per rompere il silenzio’ e celebrare così la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre, lunedì). Ma sono anche altri i momenti di riflessione, confronto e incontro messi a punto, all’interno di un programma ricco e veriegato, dai Comuni del distretto ceramico, uniti contro la violenza sulle donne.

Le amministrazioni comunali di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo, con il coordinamento degli assessorati alle pari opportunità, propongono un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza. Ecco in sintesi i principali appuntamenti previsti nei cinque comuni, sui cui territori verranno allestite installazioni, in luoghi pubblici, contro la violenza di genere, approfondimenti e consigli di lettura nelle biblioteche, accesso gratuito alle attività sportive per le donne.

A Fiorano Modenese, oggi in Piazza Menotti ’Un albero di Natale fatto di coPERte’, con inaugurazione del grande albero di lana, installazione degli addobbi da parte degli studenti, vendita di coperte fatte a mano e oggetti natalizi a favore del Centro distrettuale antiviolenza Tina, mercoledì al Cinema Astoria il film ’It ends with us – Siamo noi a dire basta’; sabato a Casa Corsini l’incontro ’Libere di essere: aspetti psico-sociali della violenza e prospettive d’azione’ e la mostra ’Il coraggio delle donne’. A Formigine oggi ’Donne che ce l’hanno fatta’, visite guidate speciali al Museo del Castello, domani a Villa Benvenuti la gara podistica ’Corri con l’AVIS’ e all’auditorium ’Spira mirabilis’ l’incontro con la giornalista e scrittrice Carlotta Vagnoli e martedì incontro con gli studenti delle scuole medie davanti la panchina rossa. A Sassuolo, dopo che a metà settimana il teatro Carani ha ospitato lo spettacolo ’Giovinette Le calciatrici che sfidarono il Duce’, oggi presso la Sala Acer c’è ’La violenza di genere’, incontro pubblico sul dialogo tra i diritti della vittima e il diritto alla difesa, al Crogiolo Marazzi il convegno spettacolo ’Chi rimane’, al teatro Carani lo spettacolo ’Del mio dolce ardor’ mentre domani al Temple Theater ’Voci di donna’, letture in musica e lo spettacolo ’IO - Iago Otello’.

La ‘marcia silenziosa’ di cui si è detto in apertura affaccia il calendario ad altre manifestazioni. A Maranello, sempre lunedì, presso il room and breakfast Lei Rooms ’Com’ero vestita’, sfilata parlante di culture e tradizioni per il contrasto alla violenza sulle donne mentre giovedi all’Auditorium Enzo Ferrari il documentario ’Uomini come tanti’ e il film ’Io e il secco’ con la presentazione dei dati distrettuali sulla violenza di genere e il lavoro del Centro Tina. Sabato 30 alla Biblioteca Mabic, sempre a Maranello ’L’ora delle donne’, narrazione sulle donne che hanno fatto la storia, mentre a Prignano, sempre sabato, in municipio, ’Lo sapevano tutti’, reading musicale ispirato al lavoro di Serena Dandini ’Ferite a Morte’. Il fitto programma di eventi, organizzato con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e disponibile nei dettagli sui siti Internet e sulle pagine social dei Comuni, si chiude lunedi 2 dicembre a Formigine, dove il Castello farà da cornice all’incontro su conciliazione e condivisione del lavoro di cura ’Io ci riesco a fare tutto?’.