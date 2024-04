Baltimora e il successo a X Factor: "La musica è sfogo delle emozioni"

Ancona, 11 dicembre 2021 - "Vincere X Factor è qualcosa di incredibile, di assurdo. Ho sempre fatto musica per me, perché è qualcosa che mi dà tanto e mi diverte fare, è sempre uno sfogo di emozioni. Qui mi sono divertito tantissimo". È incredulo Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, per avere trionfato nello show di Sky. È stata una vittoria a sorpresa la sua, in effetti, dato che i bookmaker, ma soprattutto i dati raccolti in queste settimane sulle piattaforme, davano gIANAMARIA nettamente favorito. Il ventenne cantautore anconetano riconosce che non è arrivato da solo al traguardo finale: "Sono molto fiero del percorso fatto con la squadra perché mi ha permesso di mostrare tutte le mie sfumature". E aggiunge: "Ne vado fiero e spero di portarle avanti tutte".

Nella vita Baltimora studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni senza però averla mai resa pubblica ed è proprio da un suo testo intitolato ‘Baltimora’ che proviene il suo nome d’arte. "Spero di continuare con la mia musica – sottolinea – anche con quella di altri, per me è il modo di spaziare il più possibile, e vorrei ancora farlo. Detto questo, non vedo l’ora di continuare a cantare, suonare, scrivere e produrre".

Nella finale, dal vivo al Forum di Assago, Baltimora ha superato i concorrenti Gianmaria(sostenuto da Emma), Bengala Fire (Manuel Agnelli) e Fellow (Mika). Nei duetti Baltimora ha interpretato una canzone dei Red Hot Chili Peppers con Hell Raton alla batteria. Ha cantanto le cover di Adele, Lucio Battisti e Carmen Consoli. Baltimora suona il pianoforte, la chitarra e da subito ha fatto capire di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi ("Colore" e "Altro") con "La ballata della moda" di Luigi Tenco. Con la sua voce è riuscito a convincere i giudici che lo hanno spronato a tirare fuori anche la sua personalità. Per il trovatore dorico "la musica è uno sfogo alle emozioni, che siano positive e o negative"; si è "divertito molto su questo palco incredibile", perciò spera di "poter continuare con la mia musica ma anche con quella di altri". Per lui è "il modo di spaziare il più possibile". Naturalmente, non vede l’ora di "continuare a cantare, suonare, scrivere e produrre".

Tutta la città si unisce alla gioia del suo giovane cantore. L’assessore alla cultura e turismo, Paolo Marasca, lo addita come "un grande esempio per tutti i ragazzi della nostra città" e aggiunge: "Volevo fare un grande in bocca al lupo a Baltimora perché si apre una carriera luminosa per questo ragazzo della nostra città. Poi vogliamo anche ringraziarlo a nome di tutte le ragazze e i ragazzi di Ancona che si stanno impegnando in questi anni nel settore dello spettacolo, della cultura, dell’arte, del cinema, del video... lo stanno facendo con grande forza e il messaggio di Edoardo è che si può fare! Quindi un messaggio importante per tutta la nostra città".

A proposito, sentite cosa ci ha detto della scena musicale di Ancona: "E’ molto radicata e molti giovanissimi sono venuti a farsi registrare, produrre e a scrivere a casa mia. Alcuni di loro sono già in contatto con le major. Mi piacerebbe diventare un punto di riferimento per loro. Sarebbe un piacere e un onore".