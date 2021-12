Ancona, 10 dicembre 2021 - Baltimora, è senza confini. All’anagrafe Edoardo Spinsante è il cantautore ventenne anconetano a trionfare nella finalissima di X Factor 2021 davanti al veneto gIANMARIA. Un tripudio per il giovane artista dorico, che ha disputato un percorso incredibile all’interno del talent di Sky, che in passato ha lanciato artisti del calibro dei Maneskin (super ospiti della puntata, assieme alle star internazionali Coldplay).

La scheda Baltimora: chi è l'anconetano a X Factor 2021

Baltimora: "La mia vittoria? Qualcosa di assurdo"

"Qualcosa di assurdo": con queste parole Baltimora descrive la sua vittoria all'edizione 2021 di X-Factor e già guarda al futuro. "La musica è una cosa che mi diverte fare. Io spero di poter continuare a fare questo", si augura, "con la mia musica ma anche con quella di altri". Una vittoria a sorpresa la sua, dato che bookmaker, ma soprattutto i dati raccolti in queste settimane sulle piattaforme, davano gIANAMARIA nettamente favorito. "Mi sarei considerato vincitore anche fossi uscito prima", dichiara Baltimora nella conferenza stampa post show. Mi porto a casa una grande esperienza, non mi aspettavo di vincere e non mi interessa".

La serata di gloria

La serata di gloria è cominciata con la cover di ‘Otherside’ dei Red Hot Chili Peppers, accompagnato alla batteria dal suo giudice Hell Raton. Il pubblico ne ha premiato il coraggio, il talento e la freschezza. Nella seconda manche brividi e magia, con il ‘Best of’ del suo percorso nella competizione. Un medley di ‘Un uomo che ti ama’, del genio indimenticabile Lucio Battisti, ‘Parole di burro’, della grande Carmen Consoli e ‘Turning Tables’ della stella planetaria Adele. Una meraviglia in note.

Nel testa a testa finale con gIANMARIA (roster Emma Marrone), nel quale i due hanno portato gli inediti, è prevalso ‘Altro’, il singolo di Baltimora, esploso in un boato di gioia alla proclamazione del vincitore. Terzi i Bengala Fire di Manuel Agnelli, quarto Fellow di Mika. Ad Ancona è già iniziata la festa: anche il sindaco Valeria Mancinelli si è congratulata con Edoardo a mezzo social. La carriera di Spinsante nella musica tocca il punto più alto in questa serata di dicembre. Ma è solo l’inizio. Statene certi.