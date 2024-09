Albero crolla sulla loro auto, il Comune ora dovrà risarcire i danni

Un platano cade sulla loro vettura, per il Comune di Jesi è dovuto a un evento meteo imprevedibile e quindi l’assicurazione dell’Ente non lo risarcisce. Ma la coppia di coniugi non si dà per vinta, si rivolge al giudice di Pace che dopo due anni gli riconosce un risarcimento danni di poco inferiore ai 5mila euro. Il fatto era accaduto la mattina del 17 settembre del 2022, lungo il Viale della Vittoria di Jesi, dove un platano di 25 metri è caduto improvvisamente a terra, travolgendo le auto che transitavano in quel momento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la donna alla guida di una delle due auto colpite , sotto choc si è rivolta al pronto soccorso.

A quasi due anni dalla vicenda, il giudice di Pace di Jesi, su ricorso ha ritenuto responsabile il Comune di Jesi ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, per non aver effettuato regolarmente negli anni, i dovuti controlli e manutenzione sul verde pubblico.

Nel caso concreto, si è accertato che il platano aveva un insufficiente ancoraggio al suolo, posto che l’apparato radicale era ridotto, per cui la caduta dell’albero non era riconducibile a un avvenimento meteorologico straordinario ed imprevedibile e cioè il forte vento, così come sostenuto dal Comune ma invece, ad una omessa o insufficiente manutenzione. La coppia, rappresentata dall’avvocato Marco Pelliccione di Jesi, è stato riconosciuto il risarcimento dei danni all’auto.