Brucia un container al porto: fiamme sospette

Container in fiamme al porto, bruciate centinaia di paia di scarpe appena arrivate via nave. E’ successo giovedì sera, in via Enzo Vanoni, davanti alla ex Tubimar distrutta dalle fiamme nel 2020. Il blocco in ferro era stata parcheggiato sulla strada, sopra ad un rimorchio non munito di motore. Improvvisamente è stato visto emettere del fumo che proveniva dall’interno. Alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due autobotti dei pompieri che per spegnere le fiamme, che avevano avvolto parte del mezzo, hanno provveduto allo smassamento del carico presente all’interno per agevolare le operazioni di spegnimento occupandosi poi anche della bonifica. Il materiale che trasportava il container era altamente infiammabile perché pieno di scatole di cartone e calzature con gomma e pelle. L’incendio è stato spento in un’ora. Sul posto sono arrivati la Capitaneria di porto, la polizia e la guardia di finanza a supporto delle operazioni e per tutti gli accertamenti di competenza. Ignote al momento le cause delle fiamme ma si sta indagando. Non c’erano parte elettriche attaccate. Quella è una via non nuova ad incendi. Il container era stata scaricato e si trovava lì per essere preso in consegna da qualche ditta che lo doveva poi trasportare a destinazione via terra.